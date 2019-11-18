Футбол
MetaratingsМиллионер купил английский клуб и назначил себя главным тренером
Бизнесмен и миллионер Гленн Тампли стал новым владельцем клуба «Ромфорд», который выступает в одной из низших английских лиг. После того, как Тампли оформил сделку по покупке команды, он сразу назначил себя главным тренером, а также приобрёл 14 новых футболистов.
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