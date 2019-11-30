Политика

Газета.RuГазета.RuМиллионер предсказал Украине гибель из-за газа

Украинский бизнесмен и миллионер Андрей Пальчевский считает, что Украина может погибнуть из-за природного газа, к которому слишком привязалась. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.
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Причиной гибели Украины может стать природный газ - эксперт

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Украинский эксперт предрек стране гибель из-за природного газа

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На Украине заявили о растлении страны газом

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Эксперт предрек гибель Украины из-за «привязанности к газовой трубе»

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Миллионер предсказал Украине гибель из-за газа

Газета.Ru17:47

На Украине увидели растление страны газом

РЕН ТВ16:40

На Украине предрекли гибель страны из-за природного газа

Life.ru17:57
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Хоккей

Квартальнов: игра с «Сочи» не пойдёт «Ак Барсу» в зачёт

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи».
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Сирийская армия отбила атаку террористов в провинции Идлиб

Российская газета 18:14
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Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

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В магазине Rockstar началась своя «Чёрная пятница» с Red Dead и Grand Theft Auto

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Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США

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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.
РБК 11:42
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Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит вчера в 01:28
Культура

Ведущая сделала подтяжку груди с помощью скотча и рассмешила зрителей

Lenta.ru 12:50
Происшествия

Полиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian.
Известия 19:40
Политика

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против украинского государственного концерна «Укроборонпром», если завод «Мотор Сич» будет продан китайским компаниям.
Политика Сегодня 13:35
Происшествия

Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними

Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Lenta.ru 19:03
Энергетика

«Нафтогаз» требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинская компания требует, чтобы суд арестовал активы «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.
Дождь 05:59
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
RT на русском 14:10
Армия и оружие

Первый малый ракетный корабль с ЗРК «Панцирь-М» готовится к испытаниям

Строительство первого малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 «Одинцово» (шифр «Каракурт»), оснащенного зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», завершено, заявил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало 29 ноября.
Красная весна 18:31
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
REGNUM 04:16
Общество

Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи

Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM вчера в 21:04
Авто

В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda CX-7

Японская компания Mazda объявила об отзыве в России 35 801 автомобиля Mazda CX-7 из-за возможных проблем с задним фонарем.
Автоновости дня 07:38
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости 27 ноября в 09:50
Общество

Совфед опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия

Матвиенко сообщила, что законопроект о профилактике бытового насилия в семье будет размещен на сайте Совета Федерации в пятницу для ознакомления и направления предложений по его доработке.
ТАСС 06:09
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Гаджеты

Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы

Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Профиль вчера в 07:44
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 05:14
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК вчера в 07:49
Армия и оружие

Ручные пушки: крупнокалиберные автоматы и винтовки РФ оценили в США

В США до достоинству оценили российские винтовки и автоматы крупного калибра, созданные по схеме булл-пап.
Российская газета 08:00
Политика

Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах

Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
REGNUM 19:12
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что не скучает по сцене

Певица Алла Пугачева призналась, что не скучает по зрительской энергии, которую она получала на сцене и ей стыдно за это.
Газета.Ru 17:57
Биатлон

Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету

Life.ru вчера в 15:55
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