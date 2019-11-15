Новый владелец английского "Ромфорда", выступающего в восьмом дивизионе страны, сразу после покупки футбольного клуба уволил главного тренера и сам занял его пост.

Спорт день за днем

Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

Спорт день за днем

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