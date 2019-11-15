Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМиллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

Новый владелец английского "Ромфорда", выступающего в восьмом дивизионе страны, сразу после покупки футбольного клуба уволил главного тренера и сам занял его пост.
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Британский миллионер купил клуб, назначил себя главным тренером и приобрел 15 игроков за один день

Sportbox.RU00:31

Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

РИА Новостивчера в 15:12

Английский миллионер купил клуб, уволил тренера, назначил себя вместо него и купил 15 игроков. Все за один день!

Sports.ru08:30

Миллионер творит дичь в английском футболе: купил клуб, уволил тренера и возглавил команду сам. Еще недавно он был наркоманом и хотел покончить с собой

Спорт день за днем09:29
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
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Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
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В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
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В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

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Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва 03:11
Политика

США ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:00
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15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Lenta.ru 13:02
Политика

Помощник Зеленского сообщил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе.
РБК 19:14
Футбол

Россия — Бельгия 1:4

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
РИА Новости 13:52
Происшествия

В Сан-Диего пять человек, включая трех детей, погибли при стрельбе

Пять человек, включая трех детей, погибли в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в субботу, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 16:15
Происшествия

Человек погиб в аварии на западе Москвы

Пресс-служба столичной Госавтоинспекции подтвердила, что в результате аварии на западе Москвы погиб человек.
Вечерняя Москва 18:11
Армия и оружие

Израильские истребители F35 отработали «уход» от российских С-400

РБК 19:03
Политика

Матвиенко обозначила сроки визита Путина на Кубу

РЕН ТВ 19:18
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News 06:40
Политика

Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

Гражданин Норвегии Фруде Берг, который был осужден в России за шпионаж, вернулся на родину.
Газета.Ru 17:50
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 17:39
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

RT на русском 10:58
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Lenta.ru 14:06
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM 07:44
Здоровье

Кардиолог заявил об опасности вейпов и электронных сигарет

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
Политическая Экспертиза 18:49
Политика

В ООН назвали главные причины смертности на российских дорогах

Основными причинами высокой смертности на российских дорогах являются изъяны в образовании участников дорожного движения, пьяная езда, телефон за рулем и недостатки в правовом преследовании нарушителей, считает президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
РИА Новости 19:24
Футбол

Футболист Сан-Марино забил первый гол сборной за 6 лет

На 75-й минуте матча гол забил Бернарди,который стал первым домашним голом за 6 лет.
Спорт день за днем 15:15
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ 14:31
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Квят озадачила потеря темпа в квалификации

В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
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Хоккей

Свечников забил победный гол «Каролины» в матче с «Миннесотой»

Гости победили в овертайме со счетом 4:3. Автором победного гола стал Андрей Свечников. Форвард был признан первой звездой матча.
Sportbox.RU 17:08
Футбол

Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 16:58
Общество

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Интерфакс 12:39
Спорт

Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
RT на русском 12:05
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
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«Динамо» и «Авангард» назвали составы на матч КХЛ в Минске

Sport24.ru 10:33
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