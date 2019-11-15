Футбол
РИА НовостиМиллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост
Новый владелец английского "Ромфорда", выступающего в восьмом дивизионе страны, сразу после покупки футбольного клуба уволил главного тренера и сам занял его пост.
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В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанка легковой автомобиль упал в воду.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Авто
Новый пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Южнокорейский автопроизводитель объявил сегодня, что производство Santa Cruz начнется в 2021 году на сборочном заводе компании в Монтгомери, штат Алабама.
Фигурное катание
Медведева: не считаю выступление на Гран-при подарком на день рождения
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева заявила, что не считает свое выступление на московском этапе Гран-при подарком на день рождения, который она будет праздновать 19 ноября.
Наука
Ученые раскрыли тайны ДНК жителей Финляндии
Ученые в рамках масштабного исследования установили, что содержится в ДНК жителей Финляндии.
Шоу-бизнес
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Общество
Мединский раскритиковал работу Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
Происшествия
В Брянске в ДТП на Почтовой перевернулась маршрутка
Как сообщают подписчики социальных сетей, в результате аварии перевернулся микроавтобус ГАЗель (по предварительным данным маршрутка).
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна Певица публично обратилась к возлюбленному во время концерта.
Происшествия
На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале
В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Футбол
«Локомотив» намерен арендовать форварда «Монако»
Московский клуб намерен арендовать 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
Общество
Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы
Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
Теннис
Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал Итогового турнира ATP, проходящего в Лондоне.
Происшествия
На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок
Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
Здоровье
Германия приняла закон об обязательной вакцинации от кори
Правительство Германии в четверг приняло закон «О защите от кори», в соответствии с которым прививки от заболевания в стране теперь станут обязательными.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Общество
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Футбол
Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц
СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе.
Армия и оружие
Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США
Кино
Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+
Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим на третьей практике в Бразилии, Квят — седьмой
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в третьей практике Гран-при Бразилии.