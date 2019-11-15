Новый владелец английского "Ромфорда", выступающего в восьмом дивизионе страны, сразу после покупки футбольного клуба уволил главного тренера и сам занял его пост.

Спорт день за днем

Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

Спорт день за днем

Происшествия Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.

Фигурное катание Медведева: не считаю выступление на Гран-при подарком на день рождения Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева заявила, что не считает свое выступление на московском этапе Гран-при подарком на день рождения, который она будет праздновать 19 ноября.

Общество Мединский раскритиковал работу Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.

Происшествия На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.

Политика Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Здоровье Германия приняла закон об обязательной вакцинации от кори Правительство Германии в четверг приняло закон «О защите от кори», в соответствии с которым прививки от заболевания в стране теперь станут обязательными.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.