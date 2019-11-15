Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМиллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

Новый владелец английского "Ромфорда", выступающего в восьмом дивизионе страны, сразу после покупки футбольного клуба уволил главного тренера и сам занял его пост.
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Британский миллионер купил клуб, назначил себя главным тренером и приобрел 15 игроков за один день

Sportbox.RU00:31

Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

РИА Новостивчера в 15:12

Английский миллионер купил клуб, уволил тренера, назначил себя вместо него и купил 15 игроков. Все за один день!

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Миллионер творит дичь в английском футболе: купил клуб, уволил тренера и возглавил команду сам. Еще недавно он был наркоманом и хотел покончить с собой

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