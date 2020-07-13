с чего всё началось

Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.

Политика Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3% Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года. 1

Гаджеты Google рассекретил дизайн смартфона Pixel 4A Компания Google случайно опубликовала страничку еще не представленного официально смартфона Pixel 4A в онлайн-магазине Google Store.

Футбол Защитник «Лестера» может перейти в «Локомотив» Защитник английского "Лестера" Филип Бенкович может перейти в московский "Локомотив", сообщает "Чемпионат.com".

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 153

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 812

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 515

Киберспорт Составы Virtus.pro по Доте вошли в топ-3 Европы по основным показателям на турнирах Инфографика выступления команд из Европы и СНГ По словам представителей клуба, с начала пандемии коронавируса составы Virtus.pro по Dota 2 вошли в топ-3 Европы и СНГ по сумме выигранных призовых, процентам побед в матчах и призовым местам на чемпионатах.

Кино Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд». 2

Происшествия Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии Ранее сообщалось, что московские следователи уже окончили расследование громкого уголовного дела о смертельной аварии на Садовом кольце, в ходе которой автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением 57-летнего курьера Сергея Захарова. 1

Наука Искусство киригами поможет создать роботов нового поколения Как сообщает ToDay News Ufa, киригами – это японское искусство по типу оригами, однако здесь форму придают и ножницы. 1

Наука Из антител лам создали антикоронавирусные нано-антитела Молекулярные биологи под руководством профессора Оксфордского университета (Великобритания) Джеймса Найсмита использовала иммунные клетки лам для создания сразу двух нано-антител, которые могут соединяться с белком RBD, главной "боевой" частью оболочки коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).

Политика Глава ВОЗ осудил страны за плохую борьбу с коронавирусом Многие страны пошли неверным путем в борьбе с коронавирусом, перестав принимать серьезные меры по противодействию инфекции, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус.

Гаджеты BYD представила первый в мире автомобиль с поддержкой 5G-сетей Автомобиль оснащен системой HiCar на платформе HarmonyOS от бренда Huawei с поддержкой 5G-сетей.