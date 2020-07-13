Коронавирус
Lenta.ruМиллионеры попросили повысить налоги
Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
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Богатейшие люди США, Великобритании, Дании, Германии, Канады, Нидерландов и Новой Зеландии призвали свои правительства установить для них и других представителей элиты бессрочный повышенный налог, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с экономическими последствиями пандемии, пишет 12 июля The Guardian.Фонтанка.Ру07:54
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