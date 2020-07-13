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Lenta.ruLenta.ruМиллионеры попросили повысить налоги

Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
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