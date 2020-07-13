Коронавирус
Lenta.ruМиллионеры попросили повысить налоги
Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
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Армия и оружие
Российская ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим в Сирии
Газета.Ru 06:56
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Армия и оружие
Индийская армия закупит тысячи американских штурмовых винтовок Sig 716
Вооруженные силы Индии собираются закупить в США 72 тысячи штурмовых винтовок Sig 716.
Военное обозрение 06:28
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Армия и оружие
Китай: замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы
Отмечается, что процесс идет медленными темпами, так как все упирается в финансы.
Что происходит 09:43
Политика
В Абхазии назвали возможные даты открытия границы с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил рассмотреть возможность открыть туристический сезон в республике с 15 июля.
REGNUM 12:07
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Армия и оружие
В Китае нашли способ бороться с российскими Су-35 и Су-57
Военное дело вчера в 02:02
Космос
ОАЭ планируют в этом году отправить зонд на Марс
Discover24 вчера в 05:53
Армия и оружие
США уничтожают свой флот. Грозящий Китаю американский корабль стал жертвой своих же специалистов
По мнению журналиста Крейга Хупера, если уничтожение американских кораблей в результате халатности не начнёт приводить к отставкам высокопоставленных военных чиновников, вплоть до адмиралов, ситуация не сдвинется с мёртвой точки.
Царьград 08:13
Общество
Росгидромет предупредил о подтоплениях в Москве и Подмосковье
Российская газета 09:45
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Общество
Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия вчера в 12:45
Происшествия
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево
Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга, два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
РИА Новости 11:18
Кино
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
ToDay News Ufa 08:33
Технологии
Операционная система Windows 11 станет бесплатной
По имеющейся информации, Windows 11 будет распространяться абсолютно бесплатно.
Pravda.Ru вчера в 10:48
Армия и оружие
Названа новая дата единого дня закладки кораблей для ВМФ РФ
Ранее единый день закладки надводных кораблей и подводных лодок был запланирован на 28 апреля, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.
Военное обозрение 04:04
Наука
Новый роботизированный захват умеет распутывать тонкие кабели и веревки
Инженеры разработали роботизированный захват, который может ловко манипулировать тонкими предметами, такими как веревки и кабели.
BitCryptoNews 11:00
Общество
Посольство Венгрии объяснило правила въезда для россиян с 15 июля
Граница Венгрии будет открыта с 15 июля для россиян с действующей визой, но въезжающим предстоит либо предоставить два отрицательных теста на коронавирус, либо отправиться на двухнедельный карантин, сообщило посольство Венгрии в РФ.
РИА Новости 11:15
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Уфимские Заметки 06:57
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Армия и оружие
Новейшие танки Тип 99А продолжают поступать в бригады НОАК
В настоящее время военнослужащим вручены недавно изготовленные Тип 99А, относящиеся к третьему поколению послевоенных танков.
Российская газета 10:46
Армия и оружие
Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет
Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело 06:58
Авто
Porsche напечатает поршни для двигателя 911 GT2 RS
Компания Porsche решила напечатать поршни для двигателя нового 911 GT2 RS на 3D-принтере.
Car.ru 07:45
Космос
Первый старт ракеты-носителя «Куайчжоу-11» из КНР потерпел неудачу
После запуска ракеты мониторинг выявил наличие определённых проблем, из-за которых старт ракеты обозначили как неудачный.
Дни24 10 июля в 08:11
Общество
В институте Гамалеи раскрыли сроки выпуска вакцины от COVID-19
Гинцбург выразил надежду, что в эти сроки в гражданский оборот поступит "то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать".
Газета.Ru 07:24