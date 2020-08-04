По данным Bloomberg, уже на сегодняшний день во всем мире миллионы людей решили отказаться от употребления говядины. Помимо этого, доля данного мяса в общем объеме производства также уменьшается: с 39% в 1961 году до 20% в 2018-м.

Миллионы людей в мире отказались от употребления говядины

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