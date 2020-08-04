Общество
VSE42.RUМиллионы людей в мире отказались от употребления говядины
По данным Bloomberg, уже на сегодняшний день во всем мире миллионы людей решили отказаться от употребления говядины. Помимо этого, доля данного мяса в общем объеме производства также уменьшается: с 39% в 1961 году до 20% в 2018-м.
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Политика
Лукашенко заявил о еще одном направленном в Белоруссию отряде боевиков
В Белоруссию был переброшен еще один отряд боевиков, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе обращения к народу.
Газета.Ru 06:31
Армия и оружие
Появилось видео испытаний морского ЗРПК «Панцирь-МЕ»
Первый канал опубликовал на своем Youtube-канале видеозапись испытаний зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-МЕ».
Военное дело 04:30
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика
«Пятилетний мальчик из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
ForPost 06:10
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Технологии
Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах
По словам Маска, благодаря чипам люди смогут слышать звуки, выходящие за пределы привычных частот.
Evo-rus.com 02:48
Общество
Самый состоятельный вице-губернатор заработал в прошлом году 8,7 миллиона рублей
По итогам декларационной кампании 2019 года самым богатым из вице-губернаторов по итогам 2018 года был Анатолий Якутин с 8,9 миллиона рублей дохода.
Gorod48 06:39
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня 03:26
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Политика
Рябков назвал существенными разногласия между Россией и США по космосу
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что разногласия между Россией и США по вопросу неразмещения оружия в космосе остаются существенными, передаёт ТАСС.
RT на русском 06:37
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Футбол
Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
Реальное время вчера в 10:12
Политика
Разыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну
Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
Московский Комсомолец 05:21
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
Армия и оружие
Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
Mil.Press Военное вчера в 02:29
Общество
Знаток «Что? Где? Когда?» прокомментировал обвинение Друзя в домогательствах
Сергей Виватенко прокомментировал обвинение знатока Александра Друзя в домогательствах к школьницам.
Lenta.ru 06:47
Авто
Jaguar I-Pace установил в России новый рекорд
Напомним, что по циклу WLTP электрокроссовер Jaguar I-Pace способен проезжать 470 км, однако на днях серийный экземпляр модели проехал от Москвы до Воронежа без единой остановки на подзарядку.
SpeedMe 05:05
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Чтобы оформить выплату, россиянам не нужно будет предоставлять документы, в которых присутствует информация об алиментах.
Evo-rus.com 04:03
Шоу-бизнес
Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников
Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
Экономика сегодня вчера в 20:06
Футбол
«Химки» и тренер Юран расторгли контракт по обоюдному согласию
Как сообщает пресс-служба "Химок" расторжение контракта с Сергеем Юраном произошло по обоюдному согласию.
Вести.Ru 05:41
Общество
Омск вошел в рейтинг городов, где женщины чаще всего домогаются мужчин
Омск занял 11-е место в рейтинге российских городов, в которых мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин.
Новый Омск 02:36
Экономика
Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев
Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд руб. По ее словам, в прошлом году туризм принес стране $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
Газета.Ru 05:11
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24