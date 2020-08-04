Общество

VSE42.RUVSE42.RUМиллионы людей в мире отказались от употребления говядины

По данным Bloomberg, уже на сегодняшний день во всем мире миллионы людей решили отказаться от употребления говядины. Помимо этого, доля данного мяса в общем объеме производства также уменьшается: с 39% в 1961 году до 20% в 2018-м.
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Люди по всему миру стали массово отказываться от говядины

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Миллионы людей во всем мире решили отказаться от говядины в пользу экологии

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Миллионы людей в мире отказались от говядины

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Мясо станет едой для богатых - Bloomberg

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VSE42.RUвчера в 23:48

Миллионы людей по всему миру решили отказаться от говядины

Lenta.ruвчера в 21:00
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В Белоруссию был переброшен еще один отряд боевиков, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе обращения к народу.
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Появилось видео испытаний морского ЗРПК «Панцирь-МЕ»

Первый канал опубликовал на своем Youtube-канале видеозапись испытаний зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-МЕ».
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика

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В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
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Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах

По словам Маска, благодаря чипам люди смогут слышать звуки, выходящие за пределы привычных частот.
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Общество

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Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Общество

«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
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Политика

Рябков назвал существенными разногласия между Россией и США по космосу

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что разногласия между Россией и США по вопросу неразмещения оружия в космосе остаются существенными, передаёт ТАСС.
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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
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Футбол

Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
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Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
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Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
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Армия и оружие

Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены

На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
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Кино

Алая Ведьма станет главным супергероем «Фазы 4» киновселенной Marvel

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Сергей Виватенко прокомментировал обвинение знатока Александра Друзя в домогательствах к школьницам.
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Jaguar I-Pace установил в России новый рекорд

Напомним, что по циклу WLTP электрокроссовер Jaguar I-Pace способен проезжать 470 км, однако на днях серийный экземпляр модели проехал от Москвы до Воронежа без единой остановки на подзарядку.
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Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

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В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет

Чтобы оформить выплату, россиянам не нужно будет предоставлять документы, в которых присутствует информация об алиментах.
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Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников

Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
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«Химки» и тренер Юран расторгли контракт по обоюдному согласию

Как сообщает пресс-служба "Химок" расторжение контракта с Сергеем Юраном произошло по обоюдному согласию.
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Омск занял 11-е место в рейтинге российских городов, в которых мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин.
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Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд руб. По ее словам, в прошлом году туризм принес стране $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
Газета.Ru 05:11
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Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
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