На звонки от имени банковских сотрудников ответили миллионы россиян Социальная инженерия за последние годы вытеснила все остальные виды кибермошенничества. В один лишь Сбербанк в этом году поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество — звонки под видом службы безопасности банка.

с чего всё началось

В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант". Количество таких преступлений выросло по сравнению с 2017 годом в 15 раз.

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

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