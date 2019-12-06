Общество
Российская газетаМиллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка
В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант". Количество таких преступлений выросло по сравнению с 2017 годом в 15 раз.
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с чего всё началось
На звонки от имени банковских сотрудников ответили миллионы россиян Социальная инженерия за последние годы вытеснила все остальные виды кибермошенничества. В один лишь Сбербанк в этом году поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество — звонки под видом службы безопасности банка.Коммерсантъвчера в 12:39
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