Популярными схемами у злоумышленников для кражи денег с карт клиентов Сбербанка являются звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка", говорится в письме крупнейшего российского банка, поступившем корреспонденту РИА Новости.

с чего всё началось

В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант". Количество таких преступлений выросло по сравнению с 2017 годом в 15 раз.

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

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