Общество

Российская газетаРоссийская газетаМиллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант". Количество таких преступлений выросло по сравнению с 2017 годом в 15 раз.
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с чего всё началось

Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт

Популярными схемами у злоумышленников для кражи денег с карт клиентов Сбербанка являются звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка", говорится в письме крупнейшего российского банка, поступившем корреспонденту РИА Новости.
РИА Новостивчера в 21:01

Подробнее о событии

«Ъ»: число жалоб в Сбербанк на звонки мошенников за два года выросло в 15 раз

ТАСС00:46

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

Российская газета00:11

Сбербанк представил исследование о социальной инженерии

BIS Journalвчера в 04:44

Звонки клиентам стали самым популярным банковским мошенничеством

Телеканал 360°вчера в 21:04

Сбербанк раскрыл способы кражи денег с банковских карт

Deita.ruвчера в 22:00

На звонки от имени банковских сотрудников ответили миллионы россиян

Коммерсантъвчера в 12:39

В Сбербанке рассказали о самых популярных способах кражи денег с карт

Life.ruвчера в 22:49
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Армия и оружие

Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
REGNUM вчера в 13:35
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Ведомости вчера в 10:05
Политика

США расширили санкции в отношении России

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
РИА Новости вчера в 10:28
Энергетика

ОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи

Квота РФ по сокращению — 228 тыс. баррелей в сутки (более 11 млн т в год), в ноябре сокращение добычи нефти РФ было на уровне 195 тыс. баррелей.
Коммерсантъ вчера в 10:43
Происшествия

На месте пожара в одесском колледже найдена вторая погибшая

Тело второй погибший обнаружено на месте пожара в колледже в Одессе. Об этом сообщает вечером 5 декабря местный портал «Думская».
REGNUM вчера в 13:30
Экономика

В Ульяновской области создадут индустриальный парк «Октябрьский»

Соглашение о строительстве парка подписали на форуме Деловой климат в России глава Чердаклинского района Мария Шпак и исполняющий обязанности министра цифровой экономики и конкуренции Николай Зонтов.
Деловое обозрение 00:38
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Спорт

Сборная РФ по плаванию установила мировой рекорд на чемпионате Европы

Сборная РФ по плаванию завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете на короткой воде 4х50 м комплексным плаванием, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 15:06
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известия вчера в 20:03
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
ТАСС вчера в 22:56
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК вчера в 14:06
Футбол

ЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты

РИА Новости вчера в 05:19
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Газета.Ru вчера в 08:10
Происшествия

Память жертв пожара в «Хромой лошади» почтут в Перми

Родные и друзья погибших при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» почтут их память в день десятилетней годовщины происшествия — 5 декабря.
Известия вчера в 03:49
Спорт

Легкоатлетка Клишина рассказала о желании остаться в США после ухода из спорта

Lenta.ru вчера в 23:50
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия вчера в 06:35
Общество

В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ

Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
РИА Новости вчера в 20:06
Хоккей

Овечкин показал ремесленное мастерство с паяльником на матче НХЛ

VSE42.RU вчера в 04:20
Политика

Туск предупредил о проблемах для неспособной защитить Украину Европы

Туск говорил о важности поддерживать Украину и ранее.
РБК 00:36
Политика

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Кривое-зеркало.ру вчера в 18:28
Общество

Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия

Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга

Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
Lenta.ru вчера в 09:01
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

Life.ru вчера в 16:08
Экономика

Налоговики потребовали миллиард рублей от «Южуралмоста». Что решил суд

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Челябинской области потребовала взыскать 1,3 миллиарда рублей с компании «Южуралмост».
74.ru 00:00
Культура

Ургант представил свою версию разговора с Дмитрием Медведевым

Ведущий шоу «Вечевний Ургант» на «Первом канале» Иван Ургант расстроился, что не был приглашён на разговор с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, хотя у него накопилось к нему немало вопросов.
URA.Ru вчера в 18:19
Происшествия

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
ТАСС вчера в 03:31
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