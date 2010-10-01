Недвижимость
Слово и ДелоМилонов отметил важность создания рабочих мест в сельской местности
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эксклюзивном интервью журналу «Слово и Дело» прокомментировал государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».
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Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 31 января составил $562,3 млрд, увеличившись за неделю на $2,5 млрд, или на 0,4%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Общество
Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
Происшествия
Ногинский пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
В Ногинске мужчина 14 раз подряд выстрелил из травматического пистолета в голову своему пожилому отцу.
Политика
Тимошенко повредила палец во время потасовки в Раде
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Экономика
Греф предсказал последствия для экономики от коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что последствия вспышки коронавируса для мировой экономики могут быть значительными, несмотря на то что сейчас влияние заболевания «не очень значимое».
Биатлон
Владимир Драчев: «К концу чемпионата мира состав сборной России может сильно измениться»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, как сборная России будет усилена к чемпионату мира в Антхольце.
Общество
Идущий из Гонконга лайнер Westerdam отменил заход в Японию
Круизный лайнер Westerdam, на котором могут находиться зараженные коронавирусом люди, отменил планы захода в Японию после того, как японский премьер заявил, что иностранцы на его борту в страну допущены не будут, сообщило агентство Киодо.
Транспорт
Автомобилисты много часов стоят в пробке на трассе М-4 «Дон»
Автомобилисты много часов стоят в заторах в Веселовском и Красносулинском районах.
Здоровье
В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Общество
Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
Шоу-бизнес
После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта
Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Армия и оружие
США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства
В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.
Кино
Опубликован трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
В сети появился первый трейлер сиквела «Миньоны: Грювитация». История расскажет о первых злодеяниях маленького Грю.
Происшествия
Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам тюрьмы за убийство
Мособлсуд приговорил брата бывшего владельца Черкизовского рынка Рафика Исмаилова к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.
Футбол
«Рубин» разгромил сербскую «Войводину»
Происшествия
Силовики задержали министра транспорта Карелии
Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.