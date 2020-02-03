Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом.

с чего всё началось

В Госдуме предложили запретить прием посылок с товарами из китайских интернет-магазинов на время распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. С этой инициативой депутат Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову.

В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая

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