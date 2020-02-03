Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая

В Госдуме предложили запретить прием посылок с товарами из китайских интернет-магазинов на время распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. С этой инициативой депутат Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову.
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В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом.
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Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
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