Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») назвал рекламный слоган IKEA «Каждому свое», который используется в одном из российских магазинов, некорректным и призвал компанию не использовать его. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

с чего всё началось

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекламный слоган одного из российских магазинов IKEA "Каждому свое", призвав компанию отказаться от его использования, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

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