Экономика
РБКМинц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
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РБК: Минц оценил ущерб от действий руководства ЦБ и «Открытия» почти в $1 млрд
Коммерсантъвчера в 22:35
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Кино
Новый концепт-арт «Мстителей: Финал» показал армию гигантских насекомых Человека-муравья в битве с Таносом
Портал Comic Book обнародовал серию концепт-артов к «Финалу», которые показывают культовую сцену битвы со злодеем Таносом.
Происшествия
В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка
В Амурской области в аквапарке едва не утонул девятилетний ребенок. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Происшествия
СК подтвердил инцидент со стрельбой в Перми
Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.
Общество
«Почта России» запустила пилотный проект по продаже лекарств
В рамках пилотного проекта аптеки открыты на базе трех почтовых отделений в Жигулевске, Сызрани и Тольятти Самарской области.
Здоровье
Онколог назвал возраст для начала регулярных проверок на рак
Врач напомнил, что онкология имeeт наследственный характер и начaть проверяться, пo егo словам, нужнo за 10 лет дo наступления возрастa, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.
Здоровье
Министр здравоохранения РТ: все стационары отремонтируют за пятилетку
В Татарстане принята пятилетняя президентская программа по модернизации стационаров на общую сумму 16 млрд рублей, и по ней в республике в ближайшие пять лет планируют отремонтировать каждое учреждение, сообщил министр здравоохранения Татарстана в интервью ТАСС.
Гаджеты
Официально: Xiaomi Mi 10 точно получит SoC Snapdragon 865
Xiaomi отметила, что Mi 10 будет одним из первых смартфонов с SoC Snapdragon 865, но таких «одних из первых» явно будет немало в начале 2020 года.
Происшествия
Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме
Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
Политика
Венгрия хочет вместе с Россией защищать права нацменьшинств на Украине
Венгрия решила объединиться с Россией, чтобы защитить права национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
Шоу-бизнес
Фотографии обнаженной Риты Дакоты появились в интернете
Снимки были опубликованы больше суток назад и уже собрали тысячи восхищенных комментариев фанатов как певицы, так и фотографа Александры Буримовой.
Политика
Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток».
Культура
Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»
Политика
Демьян Кудрявцев извинился за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК
Член совета директоров Ведомости Демьян Кудрявцев попросил прощения у читателей за то, что сотрудники издания не написали о последнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией об имуществе телеведущей Наили Аскер-заде.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень опасности
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий - метеорологи прогнозируют гололед и метель, а также порывистый ветер.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Политика
Саммит НАТО начался с протестов
В самом альянсе может произойти раскол. Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует саммит НАТО.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Происшествия
В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий
Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
Происшествия
В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку
Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
Глава МИД Украины рассказал о проекте решения «нормандского саммита»
Проект решения саммита в "нормандском формате" предполагает "фиксацию достижений" в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.