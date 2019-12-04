Экономика

РБКРБКМинц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

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Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
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