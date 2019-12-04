Экономика

РБКРБКМинц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Банки под контролем указанных лиц нарушили ряд обязательств, из-за чего, как утверждает Минц, он потерял, «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн», говорится в документе. «Открытие» и «Траст» (оба принадлежат ЦБ) требуют в лондонском суде от семьи Минц более $700 млн.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:00

РБК: Минц оценил ущерб от действий руководства ЦБ и «Открытия» почти в $1 млрд

Коммерсантъвчера в 22:35

Минц обвинил Центробанк в причинении ущерба в почти миллиард долларов

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Daily Storm00:57

Минц обвинил ЦБ в причинении ущерба на сумму до $1 млрд

Саминвесторвчера в 23:53

Борис Минц заявил о потерях из-за действий руководства ЦБ и «Открытия»

The Moscow Post01:21
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Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Вести.Ru 00:39
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Известия вчера в 21:00
Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Lenta.ru вчера в 07:22
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

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РИА Новости вчера в 22:53
Космос

На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров

Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
МИР 24 02 декабря в 03:43
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 02 декабря в 12:38
Происшествия

Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии

"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
ТАСС 02:01
Происшествия

В жилом доме в Белгороде взорвался газ

В Белгороде в четырехэтажном доме произошел взрыв газа.
Российская газета вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Пригожин назвал гонорар Ротару в РФ невысоким

News.ru вчера в 19:03
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:18
Политика

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
РБК вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России»

Актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина призвал Владимира Познера уехать из России.
Взгляд.ру вчера в 18:25
Происшествия

Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:51
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 11:19
Общество

«Почта России» начала открывать аптеки в своих отделениях

Первые аптеки открылись в трех почтовых отделениях Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.
Ведомости 01:28
Футбол

Черчесов: был бы рад встретиться с Украиной на Евро-2020

Стоит отметить, что соперниками сборной России по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Газета.Ru вчера в 15:08
Общество

Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье

Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.
РБК 00:30
Космос

В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon

Naked Science 29 ноября в 19:01
Футбол

Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда тренировал «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, по какой причине он жил в отеле, а не в доме, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ru 01:58
Авто

Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию

По сообщению пресс-службы Geely, Coolray уже получил ОТТС в РФ и готов поступить в продажу в первой половине следующего года.
32CARS.ru 02 декабря в 03:44
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Армия и оружие

Российские «Панцири» отбили атаки боевиков на две авиабазы в Сирии

Евразия Daily 02 декабря в 08:01
Происшествия

В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости вчера в 17:32
Экономика

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
РБК 02 декабря в 13:53
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество

Пять топ-менеджеров «Магнита» покинули компанию

Пять топ-менеджеров торговой сети «Магнит» уволились из компании, сообщил «Ведомостям» источник и подтвердили в пресс-службе ретейлера.
РБК 01:55
Происшествия

На российском траулере в порту Норвегии произошел пожар

Коммерсантъ 01:55
Общество

Названы главные цели стратегии развития города Саратова

Второй стратегической целью было выбрано обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития города Саратова.
Четвертая Власть 01:47
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Михаил Задорнов
Писатель
Советский и российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр, также известен как автор гипотез в области этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критикуются научным сообществом. Член Союза писателей России. Автор более чем десяти книг; среди сочинений Задорнова - лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Сын писателя Николая Задорнова.
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