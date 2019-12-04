Экономика
РБКМинц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Банки под контролем указанных лиц нарушили ряд обязательств, из-за чего, как утверждает Минц, он потерял, «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн», говорится в документе. «Открытие» и «Траст» (оба принадлежат ЦБ) требуют в лондонском суде от семьи Минц более $700 млн.
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РБК: Минц оценил ущерб от действий руководства ЦБ и «Открытия» почти в $1 млрд
Коммерсантъвчера в 22:35
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Актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина призвал Владимира Познера уехать из России.
Происшествия
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В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Первые аптеки открылись в трех почтовых отделениях Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.
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Стоит отметить, что соперниками сборной России по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.
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В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, по какой причине он жил в отеле, а не в доме, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед»
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В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
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В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
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ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
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На российском траулере в порту Норвегии произошел пожар
Общество
Названы главные цели стратегии развития города Саратова
Второй стратегической целью было выбрано обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития города Саратова.