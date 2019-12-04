Банки под контролем указанных лиц нарушили ряд обязательств, из-за чего, как утверждает Минц, он потерял, «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн», говорится в документе. «Открытие» и «Траст» (оба принадлежат ЦБ) требуют в лондонском суде от семьи Минц более $700 млн.

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Происшествия В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.

Наука Студент разгадал столетнюю физическую загадку Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.

Политика Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.

Происшествия Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии "Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.

Политика США вновь отказали в выдаче виз российской делегации Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.

Происшествия Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Общество Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.

Авто Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию По сообщению пресс-службы Geely, Coolray уже получил ОТТС в РФ и готов поступить в продажу в первой половине следующего года.

Политика В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2» Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.