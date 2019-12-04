Экономика

РБКРБКМинц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Банки под контролем указанных лиц нарушили ряд обязательств, из-за чего, как утверждает Минц, он потерял, «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн», говорится в документе. «Открытие» и «Траст» (оба принадлежат ЦБ) требуют в лондонском суде от семьи Минц более $700 млн.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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РБК: Минц оценил ущерб от действий руководства ЦБ и «Открытия» почти в $1 млрд

Коммерсантъвчера в 22:35

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Daily Storm00:57

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за ЦБ и банка «Открытие»

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Минц обвинил ЦБ в причинении ущерба на сумму до $1 млрд

Саминвесторвчера в 23:53

Борис Минц заявил о потерях из-за действий руководства ЦБ и «Открытия»

The Moscow Post01:21
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В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

RT на русском вчера в 12:56
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В Перми мужчина убил женщину и открыл стрельбу по прохожим

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Lenta.ru вчера в 11:19
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Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
РБК вчера в 17:04
Общество

В США арестовали гражданина России

Правоохранительные органы США арестовали по обвинению в финансовых махинациях группу лиц, среди которых находился гражданин РФ.
REGNUM вчера в 11:13
Политика

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Замглавы Пентагона рассказал о «победе США» в холодной войне

Заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин рассказал, как США удалось «победить СССР» в холодной войне.
Телеканал 360° вчера в 17:57
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Обновление Android на Samsung Galaxy Fold задерживается

Согласно новой дорожной карте, компания планирует выпустить Android 10 для Galaxy Fold в апреле следующего года - то есть, спустя 7 месяцев после выхода операционной системы.
Ридус вчера в 10:10
Общество

Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС вчера в 03:24
Происшествия

В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом из Белоруссии

В Московской области на трассе М1 в городском округе Одинцово автобус, следовавший из Белоруссии, столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек.
RT на русском вчера в 18:16
Политика

Глава МИД Украины рассказал о проекте решения «нормандского саммита»

Проект решения саммита в "нормандском формате" предполагает "фиксацию достижений" в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 23:22
Общество

Губернатор Голубев прокомментировал арест Татьяны Быковской

Rostof.ru 01:56
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Патрушев: Россия и Китай стали фактором обеспечения мирового права

Тесные партнерские отношения России и Китая стали одним из главных факторов не только в области поддержания глобальной безопасности, но и с точки зрения обеспечения главенства международного права, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости вчера в 23:53
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Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Бодипозитивная певица опубликовала несколько снимков без одежды

Lenta.ru 02 декабря в 09:10
Происшествия

В Оренбуржье назвали причину ДТП с четырьмя погибшими

Напомним, 3 декабря на трассе Оренбург — Орск в шести километрах от поселка Сара в ДТП погибли четыре человека.
REGNUM 01:39
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РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости вчера в 08:14
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Футбол

Слуцкий устроил прощальный обед с футболистами «Витесса»

Экс-тренер голландского «Витесса» и сборной России Леонид Слуцкий устроил прощальную встречу с футболистами.
ГЛАС.RU вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Происшествия

Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Российская газета вчера в 23:44
Гаджеты

Xiaomi выпустит «убийцу MacBook» вместе с Redmi K30

Ноутбук, как ожидается, получит процессоры Intel Core 10-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти.
Ferra вчера в 09:47
Происшествия

Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии

"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
ТАСС 02:01
Общество

Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео

Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
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Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток».
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В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
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Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
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Политика

Найден виновный в «оглуплении» украинцев

7 октября в МИД России заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны.
Lenta.ru 01:30
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Советский и российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр, также известен как автор гипотез в области этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критикуются научным сообществом. Член Союза писателей России. Автор более чем десяти книг; среди сочинений Задорнова - лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Сын писателя Николая Задорнова.
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