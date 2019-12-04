Экономика

РБКРБКМинц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Банки под контролем указанных лиц нарушили ряд обязательств, из-за чего, как утверждает Минц, он потерял, «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн», говорится в документе. «Открытие» и «Траст» (оба принадлежат ЦБ) требуют в лондонском суде от семьи Минц более $700 млн.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Борис Минц оценил свой ущерб от действий руководства ЦБ и «Открытие» почти в $1 млрд

Forbes03:23

РБК: Минц оценил ущерб от действий руководства ЦБ и «Открытия» почти в $1 млрд

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Накануне.Ru01:58

Бизнесмен Минц обвинил ЦБ в причинении ущерба почти на миллиард долларов

Daily Storm00:57

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за ЦБ и банка «Открытие»

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Минц потерял около 1 млрд долларов из-за ЦБ и «Открытия»

ГЛАС.RU03:23
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
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Сотрудник ГИБДД расстрелял пьяного мужчину под Ростовом-на-Дону

Сотрудник управления ГИБДД по Ростовской области застрелил жителя Красносулинского района.
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Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
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На фото Алсу запечатлена вместе с мужем, и их поклонники сразу же отметили, как сильно Абрамов похудел.
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Авто

Опубликовано первое изображение нового Hyundai Solaris для России

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Происшествия

В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей

Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
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Политика

В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
РИА Новости 03:03
Происшествия

В Саратове 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

В среду в Заводском районе Саратова в ДТП с автобусом пострадали 15 человек.
Российская газета 03:29
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Экономика

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
РИА Новости 02 декабря в 12:40
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Общество

Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Газета.Ru вчера в 14:58
Происшествия

В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
BFM.ru вчера в 12:50
Футбол

В РФС прокомментировали массовые задержания болельщиков «Спартака»

Около 200 болельщиков московского «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге в преддверии матча 18-го тура чемпионата России.
ТК Звезда 02:01
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Политика

На Украине объяснили опасность «Турецкого потока» для страны

Землянский добавил, что «Турецкий поток» будет полностью обеспечивать газом юго-восточную и центральную Европу, и напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.
Rusvesna.su вчера в 23:23
Политика

Найден виновный в «оглуплении» украинцев

«Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — посетовал эксперт.
Lenta.ru 01:30
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору елки к Новому году

Искусственные елки не перерабатываются, мусор от них закисляет грунтовые воды, а при сжигании выделятся канцерогены, поэтому искусственную елку лучше выбирать на много лет.
Кубань 24 01:08
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40-летняя Ирина Слуцкая родила третьего ребенка

Третьего ребенка Слуцкая родила от второго мужа - сейчас спортсменка счастлива в новом браке с бизнесменом Алексеем Говыриным.
Комсомольская правда вчера в 14:00
Армия и оружие

ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в ДНР

Украинские оккупационные войска за минувшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня.
ИА Новороссия 02:06
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Политика

Киев опроверг просьбу Венгрии к Госдуме о защите диаспоры на Украине

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Google представила рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года

Компания Google опубликовала свой рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года.
ITZine.ru вчера в 23:00
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Названы темы переговоров Путина и Вучича в Сочи

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 декабря, президент России Владимир Путин встретится с Александром Вучичем в Сочи.
REGNUM 02:42
Экономика

Рязанская область получит грант за эффективную работу губернатора

Эффективность работы высших должностных лиц субъектов России и деятельности органов исполнительной власти регионов определялась по девяти показателям.
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Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
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Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах

7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
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