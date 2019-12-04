Банки под контролем указанных лиц нарушили ряд обязательств, из-за чего, как утверждает Минц, он потерял, «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн», говорится в документе. «Открытие» и «Траст» (оба принадлежат ЦБ) требуют в лондонском суде от семьи Минц более $700 млн.

с чего всё началось

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Происшествия Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.

Политика В ФРГ сообщили о доказательствах причастности РФ к убийству в Берлине Отмечается, что у ведомства есть достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике Кавтарашвили (он же Зелимхан Хангошвили) "было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".

Общество Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6% За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Шоу-бизнес Певцов объяснился за образ Сталина Актер Дмитрий Певцов объяснил, почему раскритиковал журналиста Владимира Познера за оправдание гомосексуальности в образе председателя совета министров СССР Иосифа Сталина.

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

Экономика Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».

Армия и оружие В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ Двое сотрудников службы безопасности Украины погибли на линии соприкосновения в Донбассе при подготовке диверсии, сообщил в среду на брифинге пресс-секретарь министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной милиции Михаил Попов.

Фигурное катание Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Общество ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

Общество Экстренно госпитализирован Валдис Пельш Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".

Шоу-бизнес Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.