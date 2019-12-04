Экономика

РБКРБКМинц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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с чего всё началось

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Банки под контролем указанных лиц нарушили ряд обязательств, из-за чего, как утверждает Минц, он потерял, «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн», говорится в документе. «Открытие» и «Траст» (оба принадлежат ЦБ) требуют в лондонском суде от семьи Минц более $700 млн.
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