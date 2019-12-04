Экономика

РБКРБКМинц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Банки под контролем указанных лиц нарушили ряд обязательств, из-за чего, как утверждает Минц, он потерял, «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн», говорится в документе. «Открытие» и «Траст» (оба принадлежат ЦБ) требуют в лондонском суде от семьи Минц более $700 млн.
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RuNews24.ru02:30
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На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
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Газета.Ru вчера в 16:22
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Российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера «врагом России», который желает смерти российскому народу.
REGNUM 05:08
Происшествия

К членам Либертарианской партии пришли с обысками из-за дела Светова

Правоохранители пришли с обысками к председателю Либертарианской партии (ЛПР) Сергею Бойко, заместителю секретаря московского руководящего комитета партии Игорю Ефремову, политику и видеоблогеру Михаилу Светову и его бывшей девушке Анастасии Стародубовской, следует из сообщений в Telegram-канале ЛПР.
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Экономика

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Представительство банка «Восточный» будет открыто в Сеуле в феврале 2020 года с целью финансирования российско-корейских проектов.
РБК 05:05
Происшествия

На нефтеперекачивающей станции в Татарстане произошёл пожар

В Альметьевском районе Татарстана произошёл пожар на нефтеперекачивающей станции «Калейкино».
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Политика

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"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — сказал Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Политика

Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией

Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Коммерсантъ 04:23
Футбол

Букмекеры оценили шансы Моуринью обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»

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Metaratings вчера в 15:22
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
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Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

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Газета.Ru 05:02
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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, по какой причине он жил в отеле, а не в доме, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед»
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Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
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Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК 02 декабря в 16:00
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В России проработают проект газопровода через Монголию в Китай

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Происшествия

В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей

Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
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Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram

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Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС вчера в 03:24
Общество

Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает еще на год - до 1 января 2023 года – начало действия закона о полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Аргументы и Факты 02 декабря в 12:03
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Пристайко рассказал о проекте решения «нормандского саммита»

Министр иностранных дела Украины Вадим Пристайко назвал «не совсем амбициозным» и «очень осторожным» проект коммюнике, которое будет обнародовано после нормандского саммита в Париже.
Мой Брянск 02:26
Футбол

Сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА

Напомним, что в последний раз сборная России находилась так высоко в рейтинге ФИФА в марте 2009 года.
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