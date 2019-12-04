Экономика
РБКМинц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Банки под контролем указанных лиц нарушили ряд обязательств, из-за чего, как утверждает Минц, он потерял, «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн», говорится в документе. «Открытие» и «Траст» (оба принадлежат ЦБ) требуют в лондонском суде от семьи Минц более $700 млн.РБКвчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
РБК: Минц оценил ущерб от действий руководства ЦБ и «Открытия» почти в $1 млрд
Коммерсантъвчера в 22:35
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом
Шоу-бизнес
В Южной Корее умерла третья за два месяца звезда K-pop
В Южной Корее умер 27-летний Чха Ин Ха из поп-группы Surprise U, тело певца нашли в его доме. Об этом сообщает издание The Guardian.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Политика
WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Экономика
РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Биатлон
На этапе Кубка мира в Эстерсунде мужчины пробегут индивидуальную гонку
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Шоу-бизнес
Актер Певцов назвал Познера «врагом России»
Российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера «врагом России», который желает смерти российскому народу.
Происшествия
К членам Либертарианской партии пришли с обысками из-за дела Светова
Правоохранители пришли с обысками к председателю Либертарианской партии (ЛПР) Сергею Бойко, заместителю секретаря московского руководящего комитета партии Игорю Ефремову, политику и видеоблогеру Михаилу Светову и его бывшей девушке Анастасии Стародубовской, следует из сообщений в Telegram-канале ЛПР.
Экономика
Представительство банка «Восточный» откроют в Южной Корее
Представительство банка «Восточный» будет открыто в Сеуле в феврале 2020 года с целью финансирования российско-корейских проектов.
Происшествия
На нефтеперекачивающей станции в Татарстане произошёл пожар
В Альметьевском районе Татарстана произошёл пожар на нефтеперекачивающей станции «Калейкино».
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — сказал Эрнст.
Политика
Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией
Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Футбол
Букмекеры оценили шансы Моуринью обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»
В рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Тоттенхэм».
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Происшествия
Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД
Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Футбол
Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда тренировал «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, по какой причине он жил в отеле, а не в доме, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед»
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Общество
В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права
Этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Политика
В России проработают проект газопровода через Монголию в Китай
Министерству энергетики России и «Газпрому» поручили проработать проект газопровода через Монголию в Китай.
Происшествия
В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей
Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Технологии
Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram
Злоумышленники могут получить доступ к переписке в Telegram на устройствах iOS и Android у клиентов разных операторов сотовой связи, выяснили специалисты Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Общество
Путин перенес полную компенсацию советских вкладов на год
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает еще на год - до 1 января 2023 года – начало действия закона о полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Политика
Пристайко рассказал о проекте решения «нормандского саммита»
Министр иностранных дела Украины Вадим Пристайко назвал «не совсем амбициозным» и «очень осторожным» проект коммюнике, которое будет обнародовано после нормандского саммита в Париже.
Футбол
Сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА
Напомним, что в последний раз сборная России находилась так высоко в рейтинге ФИФА в марте 2009 года.