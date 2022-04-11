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Минцифры заявило о подготовке с ЦБ упрощения выхода IT-компаний на биржу

Минцифры совместно с Банком России обсуждает упрощение выхода IT-компаний на Московскую биржу для привлечения капитала.
Коммерсантъ
Минцифры также рассматривает вопрос софинансирования частных венчурных технологических фондов для поддержки стартапов.
Finam.Ru
Минимальный порог дохода, необходимый для получения льготной ипотеки IT-специалистами, может быть понижен. "Минимальный порог дохода, необходимый для получения льготной ипотеки, может быть понижен", - сказано в сообщении.
ТАСС
Тем временем в Российской ассоциации электронных коммуникаций сообщили, что от 70 тыс. до 100 тыс.
Коммерсантъ

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Минцифры заявило о подготовке с ЦБ упрощения выхода IT-компаний на биржу
Forbes14:33
Минцифры и ЦБ готовят упрощение выхода IT-компаний на Мосбиржу
Коммерсантъ13:19
Минцифры РФ обсуждает с ЦБ упрощение выхода IT-компаний на Мосбиржу
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Минцифры и ЦБ обсуждают упрощение выхода IT-компаний на Мосбиржу
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Центробанк РФ и Минцифры России обсуждают упрощение выхода IT-компаний на Мосбиржу
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Минцифры и ЦБ обсуждают упрощение выхода IT-компаний на Мосбиржу
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