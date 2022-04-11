ForbesМинцифры заявило о подготовке с ЦБ упрощения выхода IT-компаний на биржуМинцифры совместно с Банком России обсуждает упрощение выхода IT-компаний на Московскую биржу для привлечения капитала.КоммерсантъМинцифры также рассматривает вопрос софинансирования частных венчурных технологических фондов для поддержки стартапов.Finam.RuМинимальный порог дохода, необходимый для получения льготной ипотеки IT-специалистами, может быть понижен. "Минимальный порог дохода, необходимый для получения льготной ипотеки, может быть понижен", - сказано в сообщении.ТАССТем временем в Российской ассоциации электронных коммуникаций сообщили, что от 70 тыс. до 100 тыс.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииМинцифры заявило о подготовке с ЦБ упрощения выхода IT-компаний на биржуForbes14:33Минцифры и ЦБ готовят упрощение выхода IT-компаний на МосбиржуКоммерсантъ13:19Минцифры РФ обсуждает с ЦБ упрощение выхода IT-компаний на МосбиржуFinam.Ru13:44Минцифры и ЦБ обсуждают упрощение выхода IT-компаний на МосбиржуИнтерфакс13:29Центробанк РФ и Минцифры России обсуждают упрощение выхода IT-компаний на МосбиржуКапитал страны14:17Минцифры и ЦБ обсуждают упрощение выхода IT-компаний на МосбиржуРИА Новости13:06Минцифры и ЦБ обсуждают упрощение выхода IТ-компаний на Московскую биржуТАСС13:03Показать ещёОценить10Поделиться