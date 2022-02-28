КоммерсантъМинцифры хочет остановить бегство IT-специалистов из РоссииМинцифры на фоне жесткого кризиса в РФ из-за военных действий на Украине подготовило новые экстренные меры поддержки IT-отрасли.КоммерсантъМинистерство просит правительство дать поручения заинтересованным ведомствам и «незамедлительно начать реализацию указанных мер, предусмотрев необходимое финансирование».КоммерсантъНаиболее нестандартной инициативой министерства стало «предоставление отсрочки от призыва на военную службу» для сотрудников IT-компаний на весь период работы в них.КоммерсантъСпешка чиновников объяснима: сотрудники российских IT-компаний на фоне военной операции на Украине и западных санкций уже координируют усилия для того, чтобы покинуть страну,— создаются группы и каналы в Telegram для обмена информацией.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииМинцифры предложило освободить на следующие 3 года сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛOnline-buhuchet.ru19:19Минцифры хочет остановить бегство IT-специалистов из РоссииКоммерсантъ17:23Минцифры предложило отменить НДФЛ для работников IT и дать им ипотеку под 5%Forbesвчера в 13:39Минцифры предложило освободить IT-отрасль от налоговФонтанка.Рувчера в 11:38Показать ещёОценить15Поделиться