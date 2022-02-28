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Минцифры хочет остановить бегство IT-специалистов из России

Минцифры на фоне жесткого кризиса в РФ из-за военных действий на Украине подготовило новые экстренные меры поддержки IT-отрасли.
Коммерсантъ
Министерство просит правительство дать поручения заинтересованным ведомствам и «незамедлительно начать реализацию указанных мер, предусмотрев необходимое финансирование».
Коммерсантъ
Наиболее нестандартной инициативой министерства стало «предоставление отсрочки от призыва на военную службу» для сотрудников IT-компаний на весь период работы в них.
Коммерсантъ
Спешка чиновников объяснима: сотрудники российских IT-компаний на фоне военной операции на Украине и западных санкций уже координируют усилия для того, чтобы покинуть страну,— создаются группы и каналы в Telegram для обмена информацией.
Коммерсантъ

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Минцифры предложило освободить на следующие 3 года сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ
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Минцифры хочет остановить бегство IT-специалистов из России
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Минцифры предложило отменить НДФЛ для работников IT и дать им ипотеку под 5%
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