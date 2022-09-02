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Минцифры отказалось от 7 млрд рублей на смартфоны с российским ПО из-за нехватки деталей

В декабре 2021 г. глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух рассказал РБК, что доля российских продуктов среди используемого госкомпаниями софта в среднем составляет 30–35%.
Ведомости
В качестве пояснения для уменьшения бюджетных ассигнований говорится об "отсутствии возможности приобретения оборудования и комплектующих средств в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией".
ТАСС
В мае 2022 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что специалисты занимаются усовершенствованием мобильной операционной системы "Аврора", разработчиком которой является дочернее предприятие ПАО "Ростелеком" "Открытая мобильная платформа".
ТАСС
Система может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.
РБК

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Минцифры РФ просит сократить расходы на смартфоны для чиновников на 7 млрд рублей
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