В декабре 2021 г. глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух рассказал РБК, что доля российских продуктов среди используемого госкомпаниями софта в среднем составляет 30–35%.
В качестве пояснения для уменьшения бюджетных ассигнований говорится об "отсутствии возможности приобретения оборудования и комплектующих средств в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией".
В мае 2022 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что специалисты занимаются усовершенствованием мобильной операционной системы "Аврора", разработчиком которой является дочернее предприятие ПАО "Ростелеком" "Открытая мобильная платформа".
Система может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.
Комитет образования Читы начал служебную проверку после того, как в детском саду № 73 детям выдали грамоты с изображением герба Украины, сообщили РБК в пресс-службе Министерства образования и науки Забайкальского края.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти попытались внедрить своих шпионов в миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая побывала на Запорожской АЭС.
Китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, находящихся под санкциями, сообщает РБК со ссылкой на источники в банках и собеседника на платежном рынке.