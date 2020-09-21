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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты 

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов-нормативно правовых актов.В источнике
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Интерфакс - Россия

Минцифры предлагает запретить сайтам использовать в РФ маскирующие протоколы шифрования

Интерфакс - Россиявчера в 09:24
CNews

Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты

CNewsвчера в 12:02
Коммерсантъ

Шадаев: внедрение протоколов шифрования DNS позволит обходить все системы блокировок

Коммерсантъ06:10
Росбалт

Эксперт: Властям предстоит принять политическое решение по поводу будущего интернета в России

Росбалт05:26
Интерфакс

В Минцифры пообещали учесть замечания в проекте о запрете на маскировку домена

Интерфакс06:37
ТАСС

Минцифры создаст группу для обсуждения законопроекта о запрете скрывать имена сайтов

ТАСС05:56
РБК

Минцифры предложило запретить скрывать имена интернет-страниц и сайтов

РБКвчера в 12:54

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Ведомости05:51
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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
РИА Новости06:44
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Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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Трамп подписал указ о санкциях за поставку Ирану неядерного оружия

«Президент буквально несколько мгновений назад сегодня подписал в Овальном кабинете указ о введении жестких экономических санкций в отношении тех стран, компаний и частных лиц, которые причастны к поставкам, продажам или передаче неядерного оружия в Исламскую Республику Иран», — сказал советник по национальной безопасности.
ИА Красная Веснавчера в 12:32
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