Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования
Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов-нормативно правовых актов.В источнике
Подробнее о событии
Минцифры предлагает запретить сайтам использовать в РФ маскирующие протоколы шифрования
Интерфакс - Россиявчера в 09:24