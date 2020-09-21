Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов-нормативно правовых актов.

С чего всё началось Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций подготовило законопроект о запрете веб-сайтам использовать современные алгоритмы для шифрования соединения между сайтом и пользователем. Znak.com вчера в 11:59