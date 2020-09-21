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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов-нормативно правовых актов.В источнике
С чего всё началось
Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций подготовило законопроект
 о запрете веб-сайтам использовать современные алгоритмы для шифрования соединения между сайтом и пользователем.
Znak.comвчера в 11:59
Подробнее о событии
Интерфакс - Россия

Минцифры предлагает запретить сайтам использовать в РФ маскирующие протоколы шифрования

Интерфакс - Россиявчера в 09:24
РБК

Минцифры предложило запретить скрывать имена интернет-страниц и сайтов

РБКвчера в 12:54
CNews

Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты

CNewsвчера в 12:02
Фонтанка.Ру

«Запрещается использование на территории РФ протоколов шифрования». Минцифра представила поправки о «маскирующих протоколах»

Фонтанка.Рувчера в 10:13
Коммерсантъ

Сайтам отрежут пути обхода блокировок

Коммерсантъвчера в 16:13
Росбалт

Эксперт о новой инициативе Минцифры: Повторится ситуация с блокировкой Telegram

Росбалт05:00
ТАСС

Минцифры создаст группу по обсуждению проекта о запрете шифрования для скрытия имен сайтов

ТАСС05:22

Тихановская договорилась с ЕС о пакете помощи для Белоруссии

Брюссель, 22 сентября 2020, 12:09 — REGNUM О пакете помощи для Белоруссии, который будет предоставлен республике после «демократических перемен», договорилась в Брюсселе бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская.
REGNUM05:09
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В Петербурге задержали бизнесмена, пытавшегося вмешаться в дело Метростроя

Оперативники ФСБ проводят мероприятия в рамках дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере со стороны бизнесмена, который якобы пытался вмешаться в ход расследования громкого уголовного дела — в отношении акционера ОАО «Метрострой» Николая Александрова.
REGNUM04:45
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости03:36
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Минздрав РФ не выполнил 40% показателей нацпроекта «Здравоохранение»

В документе указывается, что Минздрав не выполнил шесть из 15 целевых показателей нацпроекта в 2019 году, включая снижение смертности трудоспособного населения и смертности от болезней системы кровообращения.
News.ruвчера в 08:25
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В Петербурге в пансионате «Заря» повторно развернули COVID-госпиталь

Санкт-Петербург, 22 сентября 2020, 11:34 — REGNUM В связи с ростом количества пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требуется госпитализация, в Петербурге возобновил приём больных временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря» (Курортный район) вместимостью 300 коек.
REGNUM04:34
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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