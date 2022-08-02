Самолет правительства США, на котором поездку по Азии совершает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань, сев в аэропорту Суншань, следует из прямой трансляции телеканала CTITV.
Тихоокеанское командование США подтвердило РИА Новости размещение военных судов США, в том числе авианосца "Рональд Рейган", в районе Южно-Китайского моря в свете визита на остров Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Соединенные Штаты призывают Россию принять предложение, касающееся обмена заключенными, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», — сказал Вишневецкий.