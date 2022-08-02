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Минцифры предложило ужесточить правила аккредитации IT-компаний

Предлагается
 аккредитовывать компании, в которых выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%.
RT на русском
Компании нужно будет вести раздельный учет доходов, и в бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности.
Forbes
Стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в ИТ, также предлагается аккредитовывать.
Frank Media
"Минцифры планирует регулярно проверять все компании из реестра аккредитованных на соответствие необходимым требованиям", - отмечается в сообщении ведомства.
РИА Новости

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