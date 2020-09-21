ФСБ задержала бизнесмена за покушение на уголовное дело акционера «Метростроя» Николая Александрова

Как уже сообщило наше издание, уголовное дело касается темы «Метростроя», да и его акционера Николая Александрова, который сейчас, как известно, находится под домашним арестом.