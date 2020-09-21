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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок

Минцифры предложило внести поправки в закон «Об информации», которые запретят использование в российском интернете протоколов TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.В источнике
С чего всё началось
Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций подготовило законопроект
 о запрете веб-сайтам использовать современные алгоритмы для шифрования соединения между сайтом и пользователем.
Znak.comвчера в 11:59
Подробнее о событии
Интерфакс - Россия

Минцифры предлагает запретить сайтам использовать в РФ маскирующие протоколы шифрования

Интерфакс - Россиявчера в 09:24
ТАСС

Минцифры для борьбы с запрещенным контентом предлагает запретить скрывать имя сайта в сети

ТАССвчера в 09:49
Коммерсантъ

Сайтам отрежут пути обхода блокировок

Коммерсантъвчера в 16:13
CNews

Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты

CNewsвчера в 12:02
РБК

Минцифры предложило запретить скрывать имена интернет-страниц и сайтов

РБКвчера в 12:54
Ведомости

В России могут запретить шифрование интернет-сайтов

Ведомостивчера в 16:39
Фонтанка.Ру

«Запрещается использование на территории РФ протоколов шифрования». Минцифра представила поправки о «маскирующих протоколах»

Фонтанка.Рувчера в 10:13

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
РИА Новости22:06
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ФСБ задержала бизнесмена за покушение на уголовное дело акционера «Метростроя» Николая Александрова

Как уже сообщило наше издание, уголовное дело касается темы «Метростроя», да и его акционера Николая Александрова, который сейчас, как известно, находится под домашним арестом.
Фонтанка.Ру03:33

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ruвчера в 16:38

В Хакасии экс-глава наркоконтроля осужден за взятку в биткоинах

Бывший глава отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Хакасии приговорен к 8 годам колонии за взятку от наркоторговца и раскрытие ему информации о планируемых задержаниях.
Московский Комсомолец03:20

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБКвчера в 04:15
1,8K

Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги

Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM03:08
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