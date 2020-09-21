Седан Kia K5 совершает прыжок на 360 градусов между двумя рампами

«Выпуск K5 не похож ни на что, что когда-либо видела категория седанов среднего размера, и эта последняя инициатива подчеркивает « It Factor», который отличает K5 от всего остального».