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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок

Минцифры предложило внести поправки в закон «Об информации», которые запретят использование в российском интернете протоколов TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.В источнике
С чего всё началось
Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций подготовило законопроект
 о запрете веб-сайтам использовать современные алгоритмы для шифрования соединения между сайтом и пользователем.
Znak.comвчера в 11:59
Подробнее о событии
Интерфакс - Россия

Минцифры предлагает запретить сайтам использовать в РФ маскирующие протоколы шифрования

Интерфакс - Россиявчера в 09:24
РИА Новости

Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок

РИА Новости17:51
Фонтанка.Ру

«Запрещается использование на территории РФ протоколов шифрования». Минцифра представила поправки о «маскирующих протоколах»

Фонтанка.Рувчера в 10:13
CNews

Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты

CNewsвчера в 12:02
РБК

Минцифры предложило запретить скрывать имена интернет-страниц и сайтов

РБКвчера в 12:54
Коммерсантъ

Сайтам отрежут пути обхода блокировок

Коммерсантъвчера в 16:13
ТАСС

Минцифры для борьбы с запрещенным контентом предлагает запретить скрывать имя сайта в сети

ТАССвчера в 09:49

Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.
РИА Новостивчера в 11:50
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАССвчера в 03:54
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