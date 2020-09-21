Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
Минцифры предложило внести поправки в закон «Об информации», которые запретят использование в российском интернете протоколов TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.В источнике
С чего всё началось
Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций подготовило законопроект
о запрете веб-сайтам использовать современные алгоритмы для шифрования соединения между сайтом и пользователем.
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Минцифры предлагает запретить сайтам использовать в РФ маскирующие протоколы шифрования
Интерфакс - Россиявчера в 09:24