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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок

Минцифры предложило внести поправки в закон «Об информации», которые запретят использование в российском интернете протоколов TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.В источнике
С чего всё началось
Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций подготовило законопроект
 о запрете веб-сайтам использовать современные алгоритмы для шифрования соединения между сайтом и пользователем.
Znak.comвчера в 11:59
Подробнее о событии
Интерфакс - Россия

Минцифры предлагает запретить сайтам использовать в РФ маскирующие протоколы шифрования

Интерфакс - Россиявчера в 09:24
ТАСС

Минцифры для борьбы с запрещенным контентом предлагает запретить скрывать имя сайта в сети

ТАССвчера в 09:49
Znak.com

Минцифры предложило запретить в России использовать современные протоколы шифрования

Znak.comвчера в 11:59
Фонтанка.Ру

«Запрещается использование на территории РФ протоколов шифрования». Минцифра представила поправки о «маскирующих протоколах»

Фонтанка.Рувчера в 10:13
CNews

Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты

CNewsвчера в 12:02
РБК

Минцифры предложило запретить скрывать имена интернет-страниц и сайтов

РБКвчера в 12:54
Коммерсантъ

Сайтам отрежут пути обхода блокировок

Коммерсантъвчера в 16:13

Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником ОАЭ перенесен на ноябрь

Источник в ракетно-космической отрасли России сообщил о переносе даты запуска российской ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2, который должен был состояться в октябре с космодрома Куру во Франции.
Московский Комсомолец18:27

Глава Facebook рассказал о своей любви к смартфонам Samsung

Стоит отметить, что Цукерберг не стал показывать какое именно устройство он использует прямо сейчас как основное, но учитывая, что он является руководителем крупной технологический компании, вряд ли стоит ожидать, что он предпочитает что-то отличное от флагманского решения.
Ferraвчера в 09:38
7

Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 05:22
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Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.suвчера в 11:15
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Петров: возможно, Квяту мешают какие-то внутренние факторы, о которых мы не знаем

Ты имеешь право высказаться в своих соцсетях или дать интервью, можешь создать какое-то общественное движение, обращаться к правительству — впрочем, я думаю, что то же правительство США и так в курсе этих проблем и не оставляет их без внимания.
Чемпионатвчера в 09:30

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ruвчера в 14:50
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Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13

Найдено новое средство для лечения рака простаты

Проведённое масштабное исследование относительно оценки эффективности олапариба доказало, что медикамент, используемый в лечении рака яичников и груди, способен продлевать жизнь мужчинам с раком простаты, сообщает сайт «Goroday.ru».
Лезги газетвчера в 15:04