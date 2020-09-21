Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Разработчик и конструктор ракетной техники, который создал комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", Герберт Ефремов дал свои комментарии на заявление Дональда Трампа о том, что Россия крадёт американские разработки в области ракетного вооружения.