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Коммерсантъ
Коммерсантъ 

Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок

Минцифры предложило внести поправки в закон «Об информации», которые запретят использование в российском интернете протоколов TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.В источнике
С чего всё началось
Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций подготовило законопроект
 о запрете веб-сайтам использовать современные алгоритмы для шифрования соединения между сайтом и пользователем.
Znak.comвчера в 11:59
Подробнее о событии
Интерфакс - Россия

Минцифры предлагает запретить сайтам использовать в РФ маскирующие протоколы шифрования

Интерфакс - Россиявчера в 09:24
ТАСС

Минцифры для борьбы с запрещенным контентом предлагает запретить скрывать имя сайта в сети

ТАССвчера в 09:49
Коммерсантъ

Сайтам отрежут пути обхода блокировок

Коммерсантъвчера в 16:13
CNews

Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты

CNewsвчера в 12:02
РБК

Минцифры предложило запретить скрывать имена интернет-страниц и сайтов

РБКвчера в 12:54
Фонтанка.Ру

«Запрещается использование на территории РФ протоколов шифрования». Минцифра представила поправки о «маскирующих протоколах»

Фонтанка.Рувчера в 10:13
РИА Новости

Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок

РИА Новости17:51

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Разработчик и конструктор ракетной техники, который создал комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", Герберт Ефремов дал свои комментарии на заявление Дональда Трампа о том, что Россия крадёт американские разработки в области ракетного вооружения.
Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий
CT newsвчера в 03:19
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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Путин на 3% повысил оклады судьям

Должностные оклады судей всех рангов начиная с мировых судей субъектов России с 1 октября будут повышены на 3%. Указ об увеличении базового вознаграждения подписал президент Владимир Путин.
Коммерсантъвчера в 14:47
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новостивчера в 04:49
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБКвчера в 04:15
1,7K

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей19 сентября в 23:12
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Каспийская флотилия на учениях «Кавказ-2020» уничтожила «базу НВФ»

Корабельная ударная группа Каспийский флотилии в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» уничтожила условную базу незаконного вооруженного формирования на острове Чечень, сообщили в Минобороны.
Взгляд.ру23:55