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Минцифры разработало законопроект о льготном кредитовании производителей электроники

Минцифры разрабатывает законопроект о кредитовании российских производителей электроники, пишет
 «Коммерсантъ».
Lenta.ru
Минцифры собирается запустить новый механизм льготного кредитования совместно со Сбербанком, Альфа-банком и ВТБ для поддержки российских производителей электронных товаров и услуг, сообщают
 «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
Frank Media
Речь идет о программе, в рамках которой российские компании смогут получать кредиты на закупку комплектующих, а также на реализацию инвестиционных проектов под 5% годовых при минимальной сумме кредита в 4 млрд руб.
Коммерсантъ
В свою очередь, правительство компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной процентной ставкой за счет средств из резервного фонда.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Минцифры предложило программу льготного кредитования производителей электроники
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