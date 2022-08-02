Lenta.ruМинцифры разработало законопроект о льготном кредитовании производителей электроникиМинцифры разрабатывает законопроект о кредитовании российских производителей электроники, пишет «Коммерсантъ».Lenta.ruМинцифры собирается запустить новый механизм льготного кредитования совместно со Сбербанком, Альфа-банком и ВТБ для поддержки российских производителей электронных товаров и услуг, сообщают «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.Frank MediaРечь идет о программе, в рамках которой российские компании смогут получать кредиты на закупку комплектующих, а также на реализацию инвестиционных проектов под 5% годовых при минимальной сумме кредита в 4 млрд руб.КоммерсантъВ свою очередь, правительство компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной процентной ставкой за счет средств из резервного фонда.КоммерсантъЧитать далееСвернутьiXBT.comiXBT.comFrank MediaREGNUMИА Клерк.РуРадиочастотный спектрГазета.RuФАНЭкономика сегодня66.ruПодробнее о событииМинцифры предложило программу льготного кредитования производителей электроникиИнтерфакс03:11Банкам предложат профинансировать микросхемыКоммерсантъ18:04Самое цитируемое«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры по кредитованию производителей электроникиВедомости00:59Минфин России намерен оказать поддержку отечественным производителям электроникиФАН02:38Российские производители электроники смогут брать льготные кредитыЭкономика сегодня02:40«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры по кредитованию производителей электроникиForbes23:53Банки будут выдавать льготные кредиты российским производителям электроники66.ru23:37Показать ещёОценить51Поделиться