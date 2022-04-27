Будьте в Плюсе

Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП на 8,8% в 2022 году и рост на 1,3% в 2023 году

Минэкономразвития (МЭР) РФ прогнозирует в базовом сценарии падение ВВП России из-за санкций на 8,8% в 2022 году и ожидает выхода в положительную динамику (1,3%) уже в следующем году.
ТАСС
В консервативном сценарии прогноза Минэкономразвития ожидает
 падения ВВП в 2022 году на 12,4% с продолжением снижения на 1,1% в 2023 году.
News.ru
Среднегодовая цена нефти в прогнозе заложена на уровне $82,6 за баррель в 2022 году, $75,2 в 2023 году, $67,7 в 2024 году и $61,2 в 2025 году, сообщают "Ведомости".
Реальное время
Среднегодовой курс доллара, согласно прогнозу Минэкономразвития, ожидается на уровне 81,4 рубль в 2022 году, 83 рубля в 2023 году, 85,2 рублей в 2023 году, 86,9 рублей в 2025 году.
Интерфакс

Подробнее о событии

«Ведомости»: Минэкономразвития ожидает спада ВВП России в текущем году на 8,8% на фоне санкций
ПРАЙМ01:31
Правительство обсудило параметры обновленного макропрогноза
Ведомостивчера в 16:01
Самое цитируемое
Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП на 8,8% в 2022 году и рост на 1,3% в 2023 году
ТАСС02:40
«Ведомости»: Минэкономики ожидает спада ВВП на 8,8–12,4% по итогам 2022 года
Коммерсантъ02:12
Правительство спрогнозировало падение ВВП по итогам года на 8,8 процента
Lenta.ru03:33
Минэкономразвития РФ ожидает в 2022 году инфляцию выше 20%
Urbc.Ru01:06
«Ведомости»: Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП России на 8,8% и инфляцию выше 20% в 2022 году
Фонтанка.Ру01:02
Минэкономразвития спрогнозировало обвал ВВП РФ на 8,8% и инфляцию выше 20% в 2022 году
Интерфакс00:27

Интересное

«Газпром» приостановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNIG

"Газпром" сообщил о полной остановке поставок газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях.
РИА Новости02:30

Всемирная туристская организация подтвердила, что Россия намерена выйти из ее состава

Всемирная туристская организация (UNWTO) подтвердила, что Россия объявила о намерении выйти из организации, приостановка членства страны вступает в силу немедленно.
РИА Новости05:53

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 19 человек

До 19 человек выросло число погибших в результате пожара в Центральном НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери, произошедшем 21 апреля.
REGNUM04:56

Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки на вторичное жилье

Вице-премьер Марат Хуснуллин не исключает, что льготная ипотека будет расширена на вторичный рынок жилья.
Коммерсантъ23:29

Дилара Зинатуллина рассказала о жизни Моргенштерна после отъезда из РФ: «Все рушит»

Бывшая жена Моргенштерна блогер Дилара Зинатуллина вышла на связь с поклонниками и поделилась подробностями жизни музыканта после отъезда из России.
Пятый каналвчера в 12:46

Глава МО Турции Акар сообщил об установке радаров для обнаружения дрейфующих мин в Босфоре

Турция установила радары обнаружения дрейфующих мин в Босфорском проливе, проблем с морским движением нет, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
РИА Новости03:09

В Ульяновске проходит I Международная АРТ-резиденция креативных индустрий

25 апреля в Ульяновске статовала I Международная АРТ-резиденция креативных индустрий.
Российская газета06:03

В Кремле не обсуждают вопрос отмены или переноса прямых выборов губернаторов

"В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет", - отметили в пресс-службе.
РИА Новости04:15

Кудрин заявил, что инфляция в России в 2022 году превысит 20%

Спад российского ВВП по итогам текущего года, согласно предварительным оценкам Минэкономразвития, составит от 8,8% до 12,4% при инфляции около 20,7%, сообщил в среду глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании Совета законодателей РФ.
ТАСС06:03

Умер осужденный за государственную измену российский ученый Роман Ковалев

Ушел из жизни осужденный за государственную измену российский ученый Роман Ковалев - ученик другого фигуранта дела о госизмене Виктора Кудрявцева, скончавшегося почти год назад.
РИА Новости04:53