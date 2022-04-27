ТАССМинэкономразвития прогнозирует падение ВВП на 8,8% в 2022 году и рост на 1,3% в 2023 годуМинэкономразвития (МЭР) РФ прогнозирует в базовом сценарии падение ВВП России из-за санкций на 8,8% в 2022 году и ожидает выхода в положительную динамику (1,3%) уже в следующем году.ТАССВ консервативном сценарии прогноза Минэкономразвития ожидает падения ВВП в 2022 году на 12,4% с продолжением снижения на 1,1% в 2023 году.News.ruСреднегодовая цена нефти в прогнозе заложена на уровне $82,6 за баррель в 2022 году, $75,2 в 2023 году, $67,7 в 2024 году и $61,2 в 2025 году, сообщают "Ведомости".Реальное времяСреднегодовой курс доллара, согласно прогнозу Минэкономразвития, ожидается на уровне 81,4 рубль в 2022 году, 83 рубля в 2023 году, 85,2 рублей в 2023 году, 86,9 рублей в 2025 году.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалт9111.ruZAB.RUЮгополисГазета.RuЭкономика сегодняПрофильБизнес ФМ Санкт-ПетербургВятка-На-СетиПодробнее о событии«Ведомости»: Минэкономразвития ожидает спада ВВП России в текущем году на 8,8% на фоне санкцийПРАЙМ01:31Правительство обсудило параметры обновленного макропрогнозаВедомостивчера в 16:01Самое цитируемоеМинэкономразвития прогнозирует падение ВВП на 8,8% в 2022 году и рост на 1,3% в 2023 годуТАСС02:40«Ведомости»: Минэкономики ожидает спада ВВП на 8,8–12,4% по итогам 2022 годаКоммерсантъ02:12Правительство спрогнозировало падение ВВП по итогам года на 8,8 процентаLenta.ru03:33Минэкономразвития РФ ожидает в 2022 году инфляцию выше 20%Urbc.Ru01:06«Ведомости»: Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП России на 8,8% и инфляцию выше 20% в 2022 годуФонтанка.Ру01:02Минэкономразвития спрогнозировало обвал ВВП РФ на 8,8% и инфляцию выше 20% в 2022 годуИнтерфакс00:27Показать ещёОценить165Поделиться