Экономика

РБКРБКМинэк отказался от притязаний на координацию совокупного спроса

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Минэкономразвития отказалось от своего предложения наделить правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции полномочиями по «координации государственной политики по управлению совокупным спросом».
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