Минэкономразвития предложило предусмотреть право правительства давать приоритет российским и евразийским подрядным организациям «без преобладающего найма иностранной рабочей силы» при проведении строительных госзакупок.
В ноябре 2021 года вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев рассказал в интервью РБК о планах столичных властей по постепенному отказу от иностранных мигрантов на стройках за счет развития образования и технологий в сфере строительства.
Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, сообщила во вторник пресс-служба ФМБА.
Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 74,95 доллара за баррель с прежних 70,05 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.