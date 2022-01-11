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Минэк предложил дать приоритет российским рабочим на госстройке

Минэкономразвития предложило предусмотреть право правительства давать приоритет российским и евразийским подрядным организациям «без преобладающего найма иностранной рабочей силы» при проведении строительных госзакупок.
РБК
Федулов приводит в пример указ «Покупай американское, нанимай американцев» («Buy American and Hire American»), изданный в 2017 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом.
РБК
В ноябре 2021 года вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев рассказал в интервью РБК о планах столичных властей по постепенному отказу от иностранных мигрантов на стройках за счет развития образования и технологий в сфере строительства.
РБК
Разрешить правительству утверждать порядок приемки работ по госконтрактам, в том числе определять предельное количеств замечаний, которые заказчик может предоставить исполнителю.
РБК

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