Экономика
РБКМинэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года. Все эти режимы используются малым бизнесом. Проект, из которого это следует, появился на портале regulation.gov.ru.
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Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру.
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На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 11:42
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Происшествия
Более 400 детей погибли летом в России при неорганизованном отдыхе
Пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой сообщила, что во время самостоятельного летнего отдыха в России в 2019 году погибли более 400 детей, более 7 тыс. пострадали.
RT на русском 11:07
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Сбербанк упростил получение ипотеки
Сбербанк запустил на сайте DomClick.ru сервис, с помощью которого при оформлении заявки на ипотеку можно получить онлайн-выписку из Пенсионного фонда РФ (ПФР) для подтверждения занятости.
Коммерсантъ 04:21
Футбол
Комбаров назвал причину отставки Кононова
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Газета.Ru 09:32
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Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
StarHit.ru 07:11
Авто
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Kazanfirst.ru 07:37
Политика
Около семи человек из делегации России пока не получили визы США
Около семи человек из российской делегации к настоящему времени не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Известия 11:45
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Армия и оружие
На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»
Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru 05 октября в 15:04
Хоккей
Капризов высказался о своём возможном отъезде в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, уедет ли он в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне.
RT на русском 08:23
Армия и оружие
Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии.
Капитал страны 09:57
Политика
Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия 10:33
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Происшествия
СК отказался проверять полицейских по заявлению Азара
Впоследствии Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских.
Право.ру 12:04
Наука
В Арктике обнаружили рекордный выброс метана
Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики.
ТАСС Наука 08:00
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
IT-World 12:20
Гаджеты
Дисплеи iPhone 11 и iPhone 11 Pro легко царапаются
После запуска серии iPhone 11, на официальном сайте технической поддержки Apple участились жалобы пользователей на некачественные дисплеи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
MobiDevices 07:00
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 12:25
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 04:13
Армия и оружие
В ЦАР поставили вторую партию российского оружия
В Центральноафриканскую республику поставили пулеметы, автоматы Калашникова и винтовки Мосина образца 1944 года от России.
Мойка78 вчера в 21:25
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Известия 10:07
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Свадьба Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова Звездные гости пары поспешили поделиться кадрами роскошного праздника в своих соцсетях.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26