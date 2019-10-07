с чего всё началось

Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года. Все эти режимы используются малым бизнесом. Проект, из которого это следует, появился на портале regulation.gov.ru.

Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес

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