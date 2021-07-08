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Минэк предупредил о риске появления новых схем отъема жилья

В Екатеринбурге впервые в России состоялись торги по продаже единственного жилья обанкротившегося из-за долгов гражданина.
Известия
С молотка ушла пятикомнатная квартира екатеринбуржца, который задолжал кредиторам более 20 млн рублей.
Известия
Жилье продали за 8,25 млн рублей, взамен мужчине предоставили однокомнатную квартиру.
Известия
— Надо четко понимать, что, если мы разрешим кредиторам реализацию единственного жилья должника, мы не сможем исключать случаи мошенничества.
Известия

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В Минэкономразвития предупредили о риске возникновения новых схем отъема жилья

RuNews24.ru18:07

Минэк предупредил о риске появления новых схем отъема жилья

Известия17:05
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Симптомы диабета 2 типа: форма пальцев ног может сигналить о повышенном уровне сахара

По мнению медработников, молоткообразный зацеп и зацепной палец может быть вызван прижатием пальцев ног к концу обуви или если мышцы и сухожилия на пальце ноги становятся короче и туже.
MedikForum.ruвчера в 04:55