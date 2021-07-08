ИзвестияМинэк предупредил о риске появления новых схем отъема жильяВ Екатеринбурге впервые в России состоялись торги по продаже единственного жилья обанкротившегося из-за долгов гражданина.ИзвестияС молотка ушла пятикомнатная квартира екатеринбуржца, который задолжал кредиторам более 20 млн рублей.ИзвестияЖилье продали за 8,25 млн рублей, взамен мужчине предоставили однокомнатную квартиру.Известия— Надо четко понимать, что, если мы разрешим кредиторам реализацию единственного жилья должника, мы не сможем исключать случаи мошенничества.ИзвестияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ Минэкономразвития предупредили о риске возникновения новых схем отъема жильяRuNews24.ru18:07Минэк предупредил о риске появления новых схем отъема жильяИзвестия17:05Показать все источникиОценить3Поделиться