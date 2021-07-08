Симптомы диабета 2 типа: форма пальцев ног может сигналить о повышенном уровне сахара

По мнению медработников, молоткообразный зацеп и зацепной палец может быть вызван прижатием пальцев ног к концу обуви или если мышцы и сухожилия на пальце ноги становятся короче и туже.