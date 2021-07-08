Байден встретится с Зеленским, чтобы спасти мир от истерик Киева

Напомню, что сообщение о визите появилось после того, как накануне российско-американского саммита Киев впал в истерику, начал военные провокации на границе и принялся угрожать, сетуя на то, что Америка его предала, Европа предала и вообще ничего больше не остается, кроме как воевать с Россией.