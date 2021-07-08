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Минэк предупредил о риске появления новых схем отъема жилья

Минэкономразвития предупредило о риске возникновения новых схем по отъему жилья. К случаям мошенничества может привести практика продажи единственной жилплощади должников. Об этом «Известиям» заявил замглавы ведомства Илья Торосов.В источнике

С чего всё началось

Жилой интерес: Минэк предупредил о риске появления новых схем отъема квартир

Минэкономразвития предупредило о риске возникновения новых схем по отъему жилья. К случаям мошенничества может привести практика продажи единственной жилплощади должников. Об этом «Известиям» заявил замглавы ведомства Илья Торосов.
Известия17:01

Подробнее о событии

Минэк сообщил о создающем риск незаконного отъема жилья у должников прецеденте

ФАН21:36

Россиян предупредили о возможных новых схемах отъёма жилья

Life.ru21:32

В Минэкономразвития предупредили о риске возникновения новых схем отъема жилья

RuNews24.ru18:07

Россиян предупредили о возможном появлении новых схем отъема жилья

Телеканал 360°19:12

Россиян предупредили о риске появления новых схем отъёма жилья

News.ru18:46

Россиян предупредили о возникновении новых схем по отъему жилья

РЕН ТВ19:13

Минэк предупредил о риске появления новых схем отъема жилья

Известия17:05
Интересное

Новые Lada получат турбомоторы мощностью 150 лошадиных сил

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор объявил о том, что в ближайшие пять лет концерн планирует оборудовать новые Lada 1,3-литровым бензиновым турбомотором разработки Renault-Nissan и Daimler, отдача которого составит 150 лошадиных сил.
Motor7 июля в 07:59

Президентский фонд культурных инициатив получил более 6 тысяч заявок на гранты

Заявки поданы на участие в грантовом конкурсе в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, сообщил в ходе встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
Газета Культура7 июля в 10:37

Байден встретится с Зеленским, чтобы спасти мир от истерик Киева

Напомню, что сообщение о визите появилось после того, как накануне российско-американского саммита Киев впал в истерику, начал военные провокации на границе и принялся угрожать, сетуя на то, что Америка его предала, Европа предала и вообще ничего больше не остается, кроме как воевать с Россией.
Pravda.Ruвчера в 16:23