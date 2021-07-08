Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Минэк предупредил о риске появления новых схем отъема жилья

Минэкономразвития предупредило о риске возникновения новых схем по отъему жилья. К случаям мошенничества может привести практика продажи единственной жилплощади должников. Об этом «Известиям» заявил замглавы ведомства Илья Торосов.В источнике

С чего всё началось

Жилой интерес: Минэк предупредил о риске появления новых схем отъема квартир

Минэкономразвития предупредило о риске возникновения новых схем по отъему жилья. К случаям мошенничества может привести практика продажи единственной жилплощади должников. Об этом «Известиям» заявил замглавы ведомства Илья Торосов.
Известия17:01

Подробнее о событии

Минэк сообщил о создающем риск незаконного отъема жилья у должников прецеденте

ФАН21:36

Россиян предупредили о возможных новых схемах отъёма жилья

Life.ru21:32

Россиян предупредили о риске появления новых схем отъёма жилья

News.ru18:46

Россиян предупредили о возможном появлении новых схем отъема жилья

Телеканал 360°19:12

Россиян предупредили о возникновении новых схем по отъему жилья

РЕН ТВ19:13

В Минэкономразвития предупредили о риске возникновения новых схем отъема жилья

RuNews24.ru18:07

Минэк предупредил о риске появления новых схем отъема жилья

Известия17:05
Интересное

В Забайкалье ввели масштабные ограничения из-за пандемии коронавируса

Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил о запрете работы общепита в ночное время и массовых мероприятий до 6 августа из-за роста заболеваемости ковидом, сообщили в пресс-службе правительства края.
РИА Новости21:55