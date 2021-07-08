Минэкономразвития предупредило о риске возникновения новых схем по отъему жилья. К случаям мошенничества может привести практика продажи единственной жилплощади должников. Об этом «Известиям» заявил замглавы ведомства Илья Торосов.

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С чего всё началось Жилой интерес: Минэк предупредил о риске появления новых схем отъема квартир Минэкономразвития предупредило о риске возникновения новых схем по отъему жилья. К случаям мошенничества может привести практика продажи единственной жилплощади должников. Об этом «Известиям» заявил замглавы ведомства Илья Торосов. Известия 17:01