с чего всё началось

Параметры нацпроекта, посвященного малому и среднему предпринимательству, планируется изменить. По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.

Происшествия В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом. 2

Энергетика Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Общество В Казахстане из-за коронавируса с 5 июля вновь введут ограничения Правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике. 70

Политика На Украине заявили о боязни Киева возвращать Донбасс Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ" выразил мнение, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. 312

Экономика Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). 2

Общество ФСБ в ходе операции изъяла 77 единиц оружия и 103 кг тротила ФСБ России в ходе оперативных мероприятий изъяла у жителей разных регионов стране 77 единиц оружия и 103 кг тротила.

Происшествия В Приморье якутянин убил криминального авторитета-земляка Личность погибшего установлена — он находился в федеральном розыске, объявленном полицией Сунтарского района Якутии за совершение тяжкого преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВМД края. 3

Спорт Devolver Digital проведет презентацию своих игр 11 июля Посмотреть мероприятие от издателя можно будет 11 июля в 22:00 по московскому времени на Twitch и в Steam.

Армия и оружие На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360. 17

Гаджеты Россиян призвали не устанавливать обновления на смартфон Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что временами на смартфон можно не устанавливать обновления. 11

Авто Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4 Созданный в тесном сотрудничестве двух автоконцернов, кроссовер Suzuki Across, судя по всему, является точной копией Toyota RAV4, а точнее - его поднебесного близнеца Wildlander. 4

Культура Заволжск победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след» Проект установки в Заволжске Ивановской области памятника русскому ученому-астроному Федору Бредихину победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след».