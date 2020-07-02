Экономика

ИзвестияИзвестияМинэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП

Параметры нацпроекта, посвященного малому и среднему предпринимательству, планируется изменить. По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
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с чего всё началось
По информации «Известий
», корректировка из-за коронавируса и его последствий ждет все нацпроекты: внести поправки еще в июне кабмину поручил Владимир Путин.
EastRussia01:31

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СМИ: кабмин планирует заменить ряд показателей нацпроекта МСП

ПРАЙМ02:51

«Известия»: кабмин планирует заменить ряд показателей нацпроекта МСП

ТАССвчера в 19:57

В рамках нацпроекта: россиян предложили активно вовлекать в бизнес

РЕН ТВвчера в 20:16

Поддержку предпринимателей по нацпроекту скорректируют из-за COVID-19

EastRussia01:31

Бизнес неоднозначно принял корректировки целевых показателей нацпроекта МСП

Известиявчера в 17:20
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Происшествия

В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката

Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
REGNUM 03:04
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32
Общество

В Казахстане из-за коронавируса с 5 июля вновь введут ограничения

Правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике.
Известия 02:56
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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Политика

На Украине заявили о боязни Киева возвращать Донбасс

Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ" выразил мнение, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
Газета.Ru 00:48
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Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
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Игры

По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка

Игромания.ру вчера в 14:36
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
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Армия и оружие

В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

Как отметили журналисты, использование системы в реальном боевом столкновении с США может принести пользу России.
RuNews24.ru 00:58
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
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Здоровье

Названы полезные свойства крапивы

Волга-Медиа вчера в 23:17
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Общество

ФСБ в ходе операции изъяла 77 единиц оружия и 103 кг тротила

ФСБ России в ходе оперативных мероприятий изъяла у жителей разных регионов стране 77 единиц оружия и 103 кг тротила.
ТАСС 02:43
Общество

В Екатеринбурге явка на голосование оказалась достойной — облизбирком

REGNUM 02:41
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Происшествия

В Приморье якутянин убил криминального авторитета-земляка

Личность погибшего установлена — он находился в федеральном розыске, объявленном полицией Сунтарского района Якутии за совершение тяжкого преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВМД края.
REGNUM 01:49
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Спорт

Devolver Digital проведет презентацию своих игр 11 июля

Посмотреть мероприятие от издателя можно будет 11 июля в 22:00 по московскому времени на Twitch и в Steam.
Srnsk вчера в 17:24
Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

ТАСС вчера в 16:15
5,5K
Общество

В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина

В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
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Политика

ЦИК представила итоги голосования после подсчёта 100% протоколов

ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после подсчёта 100% протоколов.
RT на русском 02:56
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Игры

Новый трейлер получила ПК-версия «Death Stranding»

Буквально вчера наш портал писал о том, что игра «Death Stranding» получит поддержку NVIDIA DLSS 2.0.
ГЛАС.RU вчера в 09:22
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Армия и оружие

На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
РБК 03:02
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
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Общество

Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту

Газета.Ru 02:29
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Происшествия

В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

Вести.Ru 01:47
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Гаджеты

Россиян призвали не устанавливать обновления на смартфон

Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что временами на смартфон можно не устанавливать обновления.
ФедералПресс вчера в 22:50
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Хоккей

В США по поправкам в Конституцию проголосовали Овечкин и Орлов

МИР 24 00:13
Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Созданный в тесном сотрудничестве двух автоконцернов, кроссовер Suzuki Across, судя по всему, является точной копией Toyota RAV4, а точнее - его поднебесного близнеца Wildlander.
Новые автомобили 00:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия вчера в 20:35
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Культура

Заволжск победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след»

Проект установки в Заволжске Ивановской области памятника русскому ученому-астроному Федору Бредихину победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след».
ИвановоLive 00:55
Экономика

Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров

Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru вчера в 11:32
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