По словам источников «Известий», близких к кабинету министров, суть корректировок будет состоять в том, что целевые показатели нацпроектов заменят общественно значимыми результатами — новыми параметрами, призванными улучшить качество жизни граждан, а также бизнес-среды.

с чего всё началось

Параметры нацпроекта, посвященного малому и среднему предпринимательству, планируется изменить. По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 783

Музыка Сергей Шнуров возродил «Ленинград» и снял клип на новую песню Величко считает, что клип получился необычным — с особенным юмором и сарказмом, «который можно не только посмотреть, но и почитать»: «Думаю он не оставит равнодушных, особенно тех, кто живет в режиме охоты за контентом». 2

Происшествия Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160 Число жертв схода оползня в четверг в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 162.

Политика Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times. 297

Общество Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин Советский писатель, поэт и поэт-песенник Борис Дубровин скончался в Москве на 95-м году жизни 26 июня - через месяц после 94-летия.

Общество Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений. 1K

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы. 6

Политика Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.