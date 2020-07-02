Экономика

ИзвестияИзвестияМинэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП

Параметры нацпроекта, посвященного малому и среднему предпринимательству, планируется изменить. По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
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с чего всё началось
По информации «Известий
», корректировка из-за коронавируса и его последствий ждет все нацпроекты: внести поправки еще в июне кабмину поручил Владимир Путин.
EastRussia01:31

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«Известия»: кабмин планирует заменить ряд показателей нацпроекта МСП

ТАССвчера в 19:57

СМИ: кабмин планирует заменить ряд показателей нацпроекта МСП

ПРАЙМ02:51

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В рамках нацпроекта: россиян предложили активно вовлекать в бизнес

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Правительство откажется от ключевых показателей в нацпроекте МСБ

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Бизнес неоднозначно принял корректировки целевых показателей нацпроекта МСП

Известиявчера в 17:20
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Общество

На Красной площади задержали активистов

Ведомости вчера в 06:15
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Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

Известия вчера в 08:59
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Финансы

ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 10,3 млрд рублей

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
ТАСС 04:16
Политика

ЦИК обнародовала результаты голосования по поправкам в Конституцию

К 9:55 мск ЦИК обработала 100% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию.
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Политика

Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 19:06
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Общество

В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
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Происшествия

Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113

Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянме достигло 113.
RT на русском 04:20
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Происшествия

На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом

Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:52
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Футбол

Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

Газета.Ru 03:27
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей.
Инфорос 02:19
Армия и оружие

На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

РБК 03:02
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
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Политика

Пентагон прокомментировал данные о связи России с талибами

Ранее спецслужбы США заявляли, что еще не определились с решением, были сговор России с талибами или нет.
Телеканал 360° 30 июня в 01:32
Происшествия

После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Политика

В Кремле посчитали «триумфом» результаты голосования по Конституции

«Изначально (до пандемии) говорилось о сопоставимости результатов голосования по Конституции с результатами выборов президента, но потом (после того, как Путин после перерыва назначил плебисцит на 1 июля) это звучать перестало», — говорит собеседник, близкий к руководству одного из регионов.
РБК 03:23
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Общество

Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
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Общество

В России явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла 65%

Явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию достигла 65%. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС.
Северпост вчера в 15:27
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Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 29 июня в 12:56
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Общество

В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку

С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
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Шоу-бизнес

Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни

Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили его друзья и родственники.
Эхо Москвы вчера в 11:23
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Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
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Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
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Происшествия

Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в закрытом режиме

Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме.
ТАСС 03:58
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Футбол

Месси забил 700-й гол за карьеру

ODDS.ru вчера в 00:48
Космос

Ученые разработают способы изучения ионосферы Земли с помощью ГЛОНАСС

РИА Новости 02:09
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