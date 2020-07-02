с чего всё началось

Параметры нацпроекта, посвященного малому и среднему предпринимательству, планируется изменить. По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.

Финансы ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 10,3 млрд рублей С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Политика Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами» Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. 71

Происшествия Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113 Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянме достигло 113.

Происшествия На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе. 2,1K

Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 377

Энергетика Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей.

Политика Пентагон прокомментировал данные о связи России с талибами Ранее спецслужбы США заявляли, что еще не определились с решением, были сговор России с талибами или нет.

Происшествия После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости. 146

Общество Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений. 851

Политика В Кремле посчитали «триумфом» результаты голосования по Конституции «Изначально (до пандемии) говорилось о сопоставимости результатов голосования по Конституции с результатами выборов президента, но потом (после того, как Путин после перерыва назначил плебисцит на 1 июля) это звучать перестало», — говорит собеседник, близкий к руководству одного из регионов. 31

Общество Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС. 50

Общество В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля. 15

Общество Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах. 6