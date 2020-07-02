Экономика

ИзвестияИзвестияМинэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП

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Параметры нацпроекта, посвященного малому и среднему предпринимательству, планируется изменить. По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
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Поддержку предпринимателей по нацпроекту скорректируют из-за COVID-19

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Бизнес неоднозначно принял корректировки целевых показателей нацпроекта МСП

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NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
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Общество

В ЦИК продолжают обрабатывать бюллетени: прямое включение из Москвы

Обработано уже более двух процентов бюллетеней.
Крым 24 вчера в 10:52
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В Курчатовском институте разработали энергоустановку для базы на Луне

Напомним, что Соединенные Штаты намерены возобновить полеты на Луну для добычи полезных ископаемых.
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Энергетика

Стоимость нефти Brent подскочила до 42,37 доллара за баррель

По состоянию на 13:07 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов североморской нефти марки Brent увеличилась на 2,7%, до 42,37 доллара за баррель.
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Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу

Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
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Политика

Большинство россиян проголосовали за внесение поправок к Конституции

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок.
Коммерсантъ вчера в 20:32
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Гаджеты

Россиян призвали не устанавливать обновления на смартфон

Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что временами на смартфон можно не устанавливать обновления.
ФедералПресс вчера в 22:50
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Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
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Спорт

Devolver Digital проведет презентацию своих игр 11 июля

Посмотреть мероприятие от издателя можно будет 11 июля в 22:00 по московскому времени на Twitch и в Steam.
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Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
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Футбол

«Сельта» продлила контракт со Смоловым до конца сезона

30 июня истекал срок аренды футболиста, однако пресс-служба испанского ФК сообщила, что "Сельта" продлила контракт со Смоловым до фактического конца сезона.
Версия.Инфо вчера в 04:00
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Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции

Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции Ольга Бузова нервничала перед операцией.
Экспресс газета 01:10
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95% сахалинцев, заболевших ковидом в июне, никуда не улетали

Министр здравоохранения области Владимир Ющук подтвердил, что среди тех, кто прилетает к нам обследованный, фиксируется низкое количество заболевших.
Сахалин.Инфо 01:35
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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Космос

В июле жители Земли смогут наблюдать парад планет

4 июля 2020 года июля жители Земли смогут наблюдать парад планет, а уже на следующий день — третье затмение Луны в этом году.
Gazeta.SPb вчера в 18:16
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Происшествия

В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
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Установлен точный центр тяжести Солнечной системы

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Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

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Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".
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Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
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