Экономика
ИзвестияМинэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП
Параметры нацпроекта, посвященного малому и среднему предпринимательству, планируется изменить. По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
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с чего всё началось
По словам источников «Известий», близких к кабинету министров, суть корректировок будет состоять в том, что целевые показатели нацпроектов заменят общественно значимыми результатами — новыми параметрами, призванными улучшить качество жизни граждан, а также бизнес-среды.Известиявчера в 17:01
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Титов считает, что нельзя полностью уходить от ключевых показателей в нацпроекте по МСП
Будущее России. Национальные проекты08:17
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Общество
За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.
Интерфакс 16:14
Происшествия
В Британии выследили крупную преступную группировку
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости 08:29
Общество
Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему
"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление.
ТАСС 11:39
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Общество
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
«Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 16:18
Общество
В нескольких музеях Москвы выявили вспышки коронавируса
После начала работы музеев в Москве произошло несколько локальных вспышек коронавируса, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры города Антон Горянов.
Коммерсантъ 15:58
Космос
30 удивительных фактов о сверхновых, которые вы должны знать
Взрывы сверхновых или сверхновые являются основными источниками металлов в межзвездном пространстве, и до настоящего времени они остаются известными как единственный доминирующий механизм распределения более тяжелых металлов, которые обычно образуются внутри звезды в течение ее жизни в результате реакции ядерного синтеза. №25.
V-kosmose.com 29 июня в 08:00
Экономика
«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб
В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.
РБК 17:00
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Известия Мордовии 04:00
Армия и оружие
ВКС России за полгода не получили ни одного истребителя Су-57
Несмотря на заявления о начале массовых поставок истребителей пятого поколения в войска, российские ВКС за прошедшие полгода с момента авиакатастрофы первого серийного Су-57, не получили ни одного боевого самолёта пятого поколения.
Avia.pro 29 июня в 17:24
Авто
Назвали рублевые цены на китайские автомобили в июле
Эксперты назвали рублевые цены на китайские автомобили в июле.
Picsnews.net 10:30
Здоровье
Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже
Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
Армия и оружие
Российский «Филин» поступит на флот
Китайское издание Sohu заявило, что в данный момент российский Военно-морской флот ожидает поставки станций визуально-оптических помех «Филин».
MOS.news 10:06
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
Политика
Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
Общество
BBC сообщила о неучтенных бюллетенях в протоколах голосования
Журналисты BBC сообщили о бюллетенях, неучтенных в итоговых протоколах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию – они вынесли их с участков, но в протоколе это не отражено.
Интерфакс 15:28
Общество
Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout
Авторы научно-фантастического сериала "Мир Дикого Запада" (Westworld) готовят новое шоу по мотивам видеоигры Fallout, где события происходят в мире, пережившем ядерную войну.
Вести.Ru 15:16
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Экономика
ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»
«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Футбол
Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0
Футболисты «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем команд в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 15:31
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Политика
Онлайн-голосование могут внедрить в Подмосковье на следующих выборах
Система онлайн-голосования может быть внедрена на следующих выборах в Московской области.
Mockva.ru 15:11
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России с 1 июля 2020 года, в Кабардино-Балкарии рост составил 3,2%, сообщили в четверг в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору.
ТАСС 09:28
Происшествия
В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски
Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости 16:50
Общество
Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут ЕГЭ 3 июля
Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 3 июля, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Lenta.ru 10:24
Футбол
Капитан «Аталанты» стал первым игроком серии А, сделавшим 15 голевых передач за сезон в XXI веке
В 29-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле обыграла «Наполи» со счетом 2:0. На 47-й минуте счет после передачи капитана команды Алехандро Гомеса открыл бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.
Советский спорт 16:21