Экономика

ИзвестияИзвестияМинэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП

Параметры нацпроекта, посвященного малому и среднему предпринимательству, планируется изменить. По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Благо получат: Минэк предлагает скорректировать параметры нацпроектов

По словам источников «Известий», близких к кабинету министров, суть корректировок будет состоять в том, что целевые показатели нацпроектов заменят общественно значимыми результатами — новыми параметрами, призванными улучшить качество жизни граждан, а также бизнес-среды.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Известный нацпроект отправят на свалку истории? В правительстве появились другие цели

Konkurent.ru16:38

Титов считает, что нельзя полностью уходить от ключевых показателей в нацпроекте по МСП

Будущее России. Национальные проекты08:17

В рамках нацпроекта: россиян предложили активно вовлекать в бизнес

РЕН ТВвчера в 20:16

СМИ: кабмин планирует заменить ряд показателей нацпроекта МСП

ПРАЙМ02:51

Поддержку предпринимателей по нацпроекту скорректируют из-за COVID-19

EastRussia01:31

Титов считает, что нельзя полностью уходить от ключевых показателей в нацпроекте по МСП

ТАСС08:16

Бизнес неоднозначно принял корректировки целевых показателей нацпроекта МСП

Известиявчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Общество

За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

"В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.
Интерфакс 16:14
1K
Происшествия

В Британии выследили крупную преступную группировку

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости 08:29
Общество

Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему

"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление.
ТАСС 11:39
34
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
506
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
37
Фигурное катание

Чемпион мира среди юниоров Ерохов ушел из группы Тутберидзе

Матч ТВ 16:52
Общество

ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя

«Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 16:18
21
Общество

В нескольких музеях Москвы выявили вспышки коронавируса

После начала работы музеев в Москве произошло несколько локальных вспышек коронавируса, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры города Антон Горянов.
Коммерсантъ 15:58
8
Космос

30 удивительных фактов о сверхновых, которые вы должны знать

Взрывы сверхновых или сверхновые являются основными источниками металлов в межзвездном пространстве, и до настоящего времени они остаются известными как единственный доминирующий механизм распределения более тяжелых металлов, которые обычно образуются внутри звезды в течение ее жизни в результате реакции ядерного синтеза. №25.
V-kosmose.com 29 июня в 08:00
Экономика

«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб

В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.
РБК 17:00
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Известия Мордовии 04:00
81
Армия и оружие

ВКС России за полгода не получили ни одного истребителя Су-57

Несмотря на заявления о начале массовых поставок истребителей пятого поколения в войска, российские ВКС за прошедшие полгода с момента авиакатастрофы первого серийного Су-57, не получили ни одного боевого самолёта пятого поколения.
Avia.pro 29 июня в 17:24
Авто

Назвали рублевые цены на китайские автомобили в июле

Эксперты назвали рублевые цены на китайские автомобили в июле.
Picsnews.net 10:30
Здоровье

Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже

Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
23
Армия и оружие

Российский «Филин» поступит на флот

Китайское издание Sohu заявило, что в данный момент российский Военно-морской флот ожидает поставки станций визуально-оптических помех «Филин».
MOS.news 10:06
37
Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
645
Политика

Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
1K
Общество

BBC сообщила о неучтенных бюллетенях в протоколах голосования

Журналисты BBC сообщили о бюллетенях, неучтенных в итоговых протоколах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию – они вынесли их с участков, но в протоколе это не отражено.
Интерфакс 15:28
Общество

Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout

Авторы научно-фантастического сериала "Мир Дикого Запада" (Westworld) готовят новое шоу по мотивам видеоигры Fallout, где события происходят в мире, пережившем ядерную войну.
Вести.Ru 15:16
9
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
809
Экономика

ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
1
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
7,2K
Футбол

Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0

Футболисты «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем команд в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 15:31
Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
6,7K
Политика

Онлайн-голосование могут внедрить в Подмосковье на следующих выборах

Система онлайн-голосования может быть внедрена на следующих выборах в Московской области.
Mockva.ru 15:11
3
Общество

Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России с 1 июля 2020 года, в Кабардино-Балкарии рост составил 3,2%, сообщили в четверг в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору.
ТАСС 09:28
8,6K
Происшествия

В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости 16:50
80
Общество

Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут ЕГЭ 3 июля

Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 3 июля, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Lenta.ru 10:24
Футбол

«Зенит» выиграл у «Тамбова» и упрочил лидерство в чемпионате России

NashGorod.ru 07:53
Футбол

Капитан «Аталанты» стал первым игроком серии А, сделавшим 15 голевых передач за сезон в XXI веке

В 29-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле обыграла «Наполи» со счетом 2:0. На 47-й минуте счет после передачи капитана команды Алехандро Гомеса открыл бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.
Советский спорт 16:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное