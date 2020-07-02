По словам источников «Известий», близких к кабинету министров, суть корректировок будет состоять в том, что целевые показатели нацпроектов заменят общественно значимыми результатами — новыми параметрами, призванными улучшить качество жизни граждан, а также бизнес-среды.

с чего всё началось

Параметры нацпроекта, посвященного малому и среднему предпринимательству, планируется изменить. По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.

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