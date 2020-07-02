Экономика
ИзвестияМинэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП
Параметры нацпроекта, посвященного малому и среднему предпринимательству, планируется изменить. По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
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с чего всё началось
По словам источников «Известий», близких к кабинету министров, суть корректировок будет состоять в том, что целевые показатели нацпроектов заменят общественно значимыми результатами — новыми параметрами, призванными улучшить качество жизни граждан, а также бизнес-среды.Известиявчера в 17:01
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Титов считает, что нельзя полностью уходить от ключевых показателей в нацпроекте по МСП
Будущее России. Национальные проекты08:17
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Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
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РБК 12:39
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
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Футбол
Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до 2025 года
Мюнхен, Германия, 2 июля 2020, 18:53 — REGNUM 24-летний вингер сборной Германии Лерой Сане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.
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Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
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В Кремле назвали результаты голосования по Конституции триумфом
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Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles
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