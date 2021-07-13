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Экономика

Минэк спрогнозировал рост зарплат россиян на 9,1% в 2021 году

Согласно прогнозу МЭР, с 2022 года среднемесячные зарплаты в России начнут расти на 6,6% и уже к 2024 году составят около 68 тыс. руб. При этом еще в апреле Минэкономразвития предполагало, что доход россиян в этом году поднимется только на 3,8 тыс. (+7,4%) — до 54,8 тыс. руб.В источнике

С чего всё началось

Минэк существенно повысил прогноз уровня зарплат

С 2022 г. зарплата будет прирастать темпом в 6,6% в год и к 2024 г. приблизится к 68 000 руб. Последние оценки Минэка существенно лучше предыдущих, опубликованных в апреле.
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