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Минэк улучшил прогноз по курсу рубля, ВВП и инфляции в 2022 году

Минэк существенно улучшил оценки значительной части макроэкономических показателей в 2022 г. по сравнению с прогнозом, опубликованным 18 мая.
Ведомости
Экспорт по итогам года ожидается в размере $585,3 млрд против майских $482,4 млрд, импорт – $285,7 млрд против $252 млрд.
Ведомости
Инфляция, доходы населения также будут восстанавливаться медленнее, чем ожидалось ранее.
Ведомости
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на минувших выходных заявил, что дно спада инвестиций придется на первое полугодие 2023 года.
РБК

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Минэк улучшил прогноз по укреплению рубля, инфляции и ВВП
Фонтанка.Ру17:24
Повышенные ожидания: Минэк существенно улучшил макропрогноз на 2022 год
Известия17:01
Минэкономразвития улучшило ожидания по ВВП и доходам россиян
РБК17:00
Минэк улучшил прогноз по курсу рубля, ВВП и инфляции в 2022 году
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Минэкономразвития улучшило ожидания по падению экономики и доходов россиян
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