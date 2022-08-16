ВедомостиМинэк улучшил прогноз по курсу рубля, ВВП и инфляции в 2022 годуМинэк существенно улучшил оценки значительной части макроэкономических показателей в 2022 г. по сравнению с прогнозом, опубликованным 18 мая.ВедомостиЭкспорт по итогам года ожидается в размере $585,3 млрд против майских $482,4 млрд, импорт – $285,7 млрд против $252 млрд.ВедомостиИнфляция, доходы населения также будут восстанавливаться медленнее, чем ожидалось ранее.ВедомостиПервый вице-премьер Андрей Белоусов на минувших выходных заявил, что дно спада инвестиций придется на первое полугодие 2023 года.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКForbesИзвестияПодробнее о событииМинэк улучшил прогноз по укреплению рубля, инфляции и ВВПФонтанка.Ру17:24Повышенные ожидания: Минэк существенно улучшил макропрогноз на 2022 годИзвестия17:01Минэкономразвития улучшило ожидания по ВВП и доходам россиянРБК17:00Минэк улучшил прогноз по курсу рубля, ВВП и инфляции в 2022 годуВедомости17:00Минэкономразвития улучшило ожидания по падению экономики и доходов россиянForbes17:00Показать ещёОценить6Поделиться