Экономика

РБКРБКМинэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Практика выдачи "золотых виз" в обмен на покупку недвижимости действует во многих странах Европы.
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с чего всё началось

Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, причем не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.
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