Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова ответила на просьбу представителей бизнеса в качестве основного критерия для признания организации пострадавшей от коронавируса рассматривать основной доход, а не вид деятельности.

Минэконом: саратовский бизнес уже может получить поддержку по основному доходу

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