Экономика

СаратовБизнесКонсалтингСаратовБизнесКонсалтингМинэконом: саратовский бизнес уже может получить поддержку по основному доходу

3 фото
Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова ответила на просьбу представителей бизнеса в качестве основного критерия для признания организации пострадавшей от коронавируса рассматривать основной доход, а не вид деятельности.
Читать в источнике
Комментировать
Общество

Энергетики ликвидируют последствия урагана в Свердловской области

Znak.com вчера в 10:10
3
Происшествия

В Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 26 мая 2020, 06:18 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM вчера в 23:18
86
Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
215
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия вчера в 14:25
4
Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
1,7K
Армия и оружие

В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ

РИА Новости 01:21
7
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 мая

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 353,4 тыс. (8946 за сутки).
РБК 01:08
15
Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
207
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
479
Общество

Песков сообщил о своей выписке из больницы

RT на русском вчера в 10:45
440
Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
169
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 24 мая в 13:12
81
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
17
Армия и оружие

В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»

"ЦНИИ Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
РИА Новости 01:08
Происшествия

Молодой водитель насмерть сбил на перекрестке 63-летнего пешехода

В 22:00 на перекрестке улиц Ленина и Свердлова 25-летний водитель автомобиля Mazda 3 сбил 63-летнего мужчину.
Версия-Саратов 00:46
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
735
Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
38
Общество

Названы сроки массовой вакцинации людей от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в начале осени.
Онлайн Тамбов.ру вчера в 05:18
1,9K
Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров вузов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст ректоров вузов увеличивается с 65 до 70 лет.
Rambler News Service вчера в 06:55
125
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
806
Авто

В России появится автомобильный бренд CheryExeed

Автоновости дня вчера в 08:07
8
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,3K
Общество

Туалетной бумаге в России спрогнозировали подорожание

Туалетная бумага в России может подорожать на 10–15 процентов в течение трех недель.
Lenta.ru вчера в 18:56
5
Кино

Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем

Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru вчера в 18:54
225
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru вчера в 03:22
20
Футбол

Дуглас Коста задумывался о завершении карьеры из-за травм

Евро-футбол.ру вчера в 12:33
Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
Kursk.com вчера в 05:44
90
Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ: 6 и 7 июля — по русскому языку; 10 июля — по профильной математике; 13 июля — по физике и истории; 16 июля — по химии и обществознанию; 20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.
РБК вчера в 14:17
21
Происшествия

В Индии родители заживо похоронили младенца

Известия 00:49
19
Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru вчера в 01:37
546
Как работают Яндекс.Новости?
Главное