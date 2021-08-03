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Минэкономики Абхазии предложило изменить цены на нефтепродукты

Условия работы участников топливного рынка будут пересмотрены в Абхазии в ближайшее время.
ТАСС
Участники совещания обсудили регуляторные меры выхода из ситуации, возможности применения отсрочки таможенных платежей и изменения предельной стоимости нефтепродуктов, государственного субсидирования и многое другое.
Евразия Daily
Поскольку цены на нефтепродукты в РФ растут Минэкономики ранее обратилось в правительство с предложением пересмотреть цены на топливо.
ТАСС
Аналогично и с дизельным топливом - 43 рубля оптом и 46 рублей в розницу.
ТАСС

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