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Минэкономики ФРГ ввело режим предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из РФ

Глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек сообщил о начале подготовки к возможной остановке поставок газа.
РИА Новости
Власти ФРГ пояснили, что чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, пока задействована первая.
Lenta.ru
"Созданная кризисная команда в Германии постоянно контролирует сложившуюся ситуацию, связанную с поставками газа и предпринимает все возможные меры для пополнения запаса газа, чтобы продолжать обеспечивать страну в нужном объеме", — заявил Роберт Хабек.
Yakutsk.ru
23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки российского газа в недружественные страны.
РБК

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