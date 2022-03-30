"Созданная кризисная команда в Германии постоянно контролирует сложившуюся ситуацию, связанную с поставками газа и предпринимает все возможные меры для пополнения запаса газа, чтобы продолжать обеспечивать страну в нужном объеме", — заявил Роберт Хабек.